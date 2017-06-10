Policialesde la Departamental San Martin

*VISPERTINO 10/06/17
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*INCENDIO PREDIO EX HOSPITAL PASTEUR*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 17:00 EN EL PREDIO DEL EX HOSPITAL PASTEUR , INGRESO POR CALLE TUCUMAN AL 2100 DONDE POR CAUSAS A ESTABLECER PRODUJO UN FOCO IGNEO EN UNA AMBULANCIA MARCA RENAULT TRAFIC SIN DOMINIO, LA CUAL ESTA EN DESUSO EL PATIO DEL LUGAR , ADEMAS EL FUEGO SE ESPARCIO HACIA PARTE DE LOS PASTIZALES DEL MISMO. SE HACE PRESENTE BOMBEROS VOLUNTARIOS LOGRANDO SOFOCARLO.
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 17:40 EN CALLE SANTIAGO DEL ESTERO Y CARLOS PELLEGRINI DONDE POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONAN UN AUTOMOVIL MARCA RENAULT SANDERO, CONDUCIDO POR MITRE MARIA EMILSE DE 31 AÑOS Y UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 110 C.C., CONDUCIDA POR UN MENOR DE 16 AÑOS, BOMBEROS VOLUNTARIOS TRASLADAN HACIA EL HOSPITAL PASTEUR AL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR. A POSTERIOR INFORMA MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES.
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