Policiales de la Depatamental San Martin

JUEVES - 15/06/2017 - MATUTINO
*ETRURIA U.D.R.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE TRANSITO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 21:00 EN BV. SARMIENTO AL 500, POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISIÓN ENTRE UN VEHÍCULO MARCA ECO SPORT CONDUCIDA POR *ESTADELLA JORGELINA*, DE 33 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BROSS 125 CC CONDUCIDA POR *LANFRANCO HECTOR ADRIAN*, DE 39 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA LOCALIDAD, EN CONSECUENCIAS EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL NOSOCOMIO LOCAL DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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