Policiales de la Departamentan San Martin

VESPERTINO JUEVES 29/06/2017
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
*VILLA NUEVA– U.R.D.G SAN MARTIN*
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO LA HORA 11:30, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER EN AV. CARRANZA Y COMERCIO, COLISIONARON UN AUTOMOVIL CITROEN C3 CONDUCIDO POR EL *SR. BARBERO JORGE ALBERTO, DE 51 AÑOS DE EDAD*, ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE AUSONIA Y UNA MOTOCICLETA HONDA XR 150 CONDUCIDA POR LA *SRA. VILCHEZ DEBORA, DE 30 AÑOS DE EDAD*, Y ACOMPAÑADA POR LA *SRA. VILCHEZ NADIA LORENA, DE 37 AÑOS*, AMBAS CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO LAS OCUPANTES DE LA MOTOCICLETA FUERON TRASLADADAS HACIA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE INFORMA EL MEDICO POLICIAL DE TURNO QUE RESULTARON CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA– U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LA HORA 17:30, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCION DE CALLES MENDOZA Y LAMADRID SE PRODUJO LA COLISION ENTRE UNA BICICLETA ELECTRICA GUIADA POR LA *SRA. MARIELA CHIOSSO, DE 45 AÑOS DE EDAD* Y OTRA BICICLETA GUIADA POR *UN MENOR DE 15 AÑOS DE EDAD*, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD. COMO CONSECUENCIA LA SRA. CHIOSSO ES TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE INFORMA EL MEDICO POLICIAL DE TURNO QUE SUFRIO LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA NUEVA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*DETENCION POR HOMICILIO SIMPLE*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 18:00 HORAS, PERSONAL DE LA DIVISION INVESTIGACIONES SE CONSTITUYE EN UNA "CHACARITA" UBICADA A LA VERA DE RUTA PROV. N° 4 DE LA CIUDAD DE VILLA NUEVA, Y HACE EFECTIVA LA ORDEN DE DETENCION QUE PESABA SOBRE UN *HOMBRE DE 32 AÑOS DE EDAD*, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE VILLA MARIA, POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE DEL CUAL RESULTARA DAMNIFICADO EL LLAMADO MARCELO OMAR RODRIGUEZ DE 34 AÑOS DE EDAD QUIEN FUERA ENCONTRADO SIN VIDA EL DIA 12/05/17 EN EL BARRIO FELIPE BOTTA DE ESTA CIUDAD. EL PROCEDIMIENTO SE REALIZA CON CONOCIMIENTO E INTERVENCION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TURNO, SEC. DRA. OYOLA.
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