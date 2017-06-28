Policiales de la Departamental San Martin

MATUTINO MIERCOLES 28/06/2017
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA TARDE DE AYER SIENDO LAS 19:50HS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN PSJ DARWIN AL 300 COLISIONARON UN VEHÍCULO VOLKSWAGEN SURAN CONDUCIDO POR FONSECA FABRICIO DE 31 AÑOS DE EDAD, Y UNA MOTOCICLETA HONDA DAX, CONDUCIDA POR PEREYRA ROBERTO DE 43 AÑOS DE EDAD. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO EL SR. PEREYRA ES TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR EL MÉDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA QUE SUFRIO LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*APREHENSIÓN POR ROBO*
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO LAS 06:10HS, Y MOTIVADO POR UN LLAMADO TELEFONICO DE UN VECINO, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN INT. URTUBEY Y SALTA, LUGAR DONDE HABRIAN GOLPEADO A UNA MUJER PARA ROBARLE. AL LLEGAR AL LUGAR SE ENTREVISTA CON UNA JOVEN DE 20 AÑOS, QUIEN INFORMA QUE MOMENTOS ANTES DOS SUJETOS LA GOLPEAN Y SUSTRAEN UNA MOCHILA CON PERTENENCIAS VARIAS Y UN CELULAR SAMSUNG J7 COLOR DORADO, MOTIVO POR LO CUAL SE IMPLEMENTA UN OPERATIVO ESPECIAL HASTA QUE EN EL INTERIOR DE UN DESCAMPADO EN CALLE URTUBEY AL 400, CONTROLAN Y APREHENDEN A DOS SUJETOS DE 21 Y 20 AÑOS DE EDAD, EN CUYO PODER SECUESTRAN EL CELULAR MARCA SAMSUNG J7 COLOR DORADO Y UNA TIJERA CON MANGO CORTADO, QUIENES SON APREHENDIDOS POR SUPUESTOS AUTORES DEL DELITO DE ROBO EN FLAGRANCIA, QUEDANDO A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE TURNO.
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO LA HORA 06:40, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCION DE CALLES RUCCI Y LA RIOJA COLISIONARON UN AUTOMOVIL FORD FIESTA CONDUCIDO LA *SRA. MARINO VALENTINA DE 27 AÑOS* Y UNA MOTOCICLETA GUERRERO TRIP CONDUCIDA POR LA *SRA. MELINA GARCIA DE 27 AÑOS*. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO, LA SRA. GARCIA FUE TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
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