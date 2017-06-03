Policiales de la Departamental San Martin

MATUTINO 03/06/2017
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES *
EN EL DIA DE AYER SIENDO LA HORA 16.40, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE INTENTAN ESTABLECER, EN CALLES REPUBLICA DE ISRAEL Y MADRID, OCURRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UN AUTOMOVIL RENAULT SCENIC CONDUCIDO POR MARTINEZ SUSANA DE 69 AÑOS, Y UNA BICICLETA TIPO TODO TERRENO DE COLOR AZUL GUIADA POR UN MASCULINO, QUE A POSTERIOR SE DIO A LA FUGA, Y LLEVABA DE ACOMPAÑANTE A LA LLAMADA BOSSA VERON HELEN DE 18 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO LA SRA. BOSSA ES TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICAN LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA NUEVA U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES DE CARÁCTER LEVES*
EN EL DIA DE AYER SIENDO LAS 19:50HS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE INTENTAN ESTABLECER, SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN AV. CARRANZA Y CALLE COMERCIO DE LA CIUDAD DE VILLA NUEVA, ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ 110CC CONDUCIDA POR JOVEN MENOR DE EDAD DOMICILIADO EN VILLA NUEVA, OTRA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 110CC CONDUCIDA POR EL SR: BOSELINA FRANCO GERMAN DE 20 AÑOS, Y UN VEHICULO VOLKSWAGEN TOUAREG CONDUCIDO POR EL SR: MARCHETO JORGE DE 60 AÑOS. COMO CONSECUENCIA SE REALIZA EL TRASLADO DE LOS CONDUCTORES DE AMBAS MOTOCICLETAS HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, Y A POSTERIOR SE LES DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA NUEVA U.R.D.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES DE CARÁCTER LEVES*
EN LA MADRUGADA DE LA FECHA, SIENDO LAS 00:23HS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE INTENTAN ESTABLECER SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN AV. CARRANZA Y CALLE MITRE DE VILLA NUEVA, ENTRE UN AUTOMOVIL MARCA VOLKSWAGEN BORA CONDUCIDO POR EL SR: MARENGO DIEGO DE 43 AÑOS, Y UNA MOTOCICLETA MARCA DAY 70CC CONDUCIDA POR LA *SRA: DIAZ PAOLA DE 33 AÑOS. COMO CONSECUENCIA SE TRASLADO A LA LLAMADA DIAZ HACIA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, Y A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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