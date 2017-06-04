Policiales de la Departamental San Martin

*VESPERTINO 04/06/2017 *
*VILLA MARIA U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 16:45, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, EN CALLES MARCOS JUAREZ Y JUAN MANUEL FANGIO SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UN AUTOMOVIL MARCA FIAT SIENA CONDUCIDO POR *CHANQUIA LEANDRO DE 34 AÑOS*, Y UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA ZB, CONDUCIDA POR *GONZALEZ MAXIMILIANO CARLOS DE 29 AÑOS*, QUIEN ERA ACOMPAÑADO POR SU PAREJA *RUIZ ELIANA DE 23 AÑOS*, Y DOS NIÑAS MENORES DE EDAD. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO SE TRASLADAN A LOS CUATRO OCUPANTES DEL RODADO MENOR HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LES DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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