Policiales de la Departamental San Martin

VESPERTINO 24/06/2017
VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES
EN EL DIA DE HOY, SIENDO LAS 18:30HS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCION DE CALLES INT. MACIEL Y R. CAMPAGNA, OCURRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UN CAMIÓN FIAT IVECO CONDUCIDO POR BENITEZ ISMAEL DE 32 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE GRAL. ROCA, Y UNA MOTOCICLETA GUERRERO TRIP CONDUCIDA POR UN MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO, EL MENOR FUE TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR EL MÉDICO POLICIAL LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARACTER LEVES.-
VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN
SIENDO LAS 21:23HS, PERSONAL DE CRIA VILLA NUEVA INFORMA QUE POR CAUSAS A ESTABLECER, SOBRE PUENTE ALBERDI, SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ENTRE VARIOS VEHÍCULOS, UNO CONDUCIDO POR GARRIDO JOSÉ MARÍA QUIEN MANEJABA UNA CHEVROLET TRACKER, EL OTRO CONDUCIDO POR AMADEO LUIS MIR QUIEN MANEJABA UN LOGAN COLOR GRIS, Y EL RESTANTE RODRIGO SORIA QUIEN MANEJABA UN CHEVROLET AGILE. DE LA MÚLTIPLE COLISIÓN SOLO HUBO DAÑOS MATERIALES Y EMBOTELLAMIENTO EN EL TRÁNSITO. NO HUBO LESIONADOS, SIN EMBARGO EL SR. SORIA ES APREHENDIDO POR SUPUESTO INFRACTOR AL ART. 109 DEL CODIGO DE CONVIVIENCIA CIUDADANA "CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD", QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE FALTAS CONTRAVENCIONAL
ACCIDENTE DE TRANSITO, SIN LESIONADOS, SOLO DAÑOS MATERIALES.
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