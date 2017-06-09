Policiales de la Departamental San Martin

*VESPERTINO 08/06/2017 *
*VILLA MARIA – UDRG SAN MARTIN*
*CAIDA DE MOTOCICLETA LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 09.30 EN BV. SARMIENTO Y SAN MARTÍN, DONDE EL LLAMADO GONZÁLEZ CESAR ARIEL, DE 34 AÑOS DE EDAD, SE CAE A LA CARPETA ASFÁLTICA DE SU MOTOCICLETA MARCA GUERRERO ECONO C90, LUEGO DE COLISIONAR CON UN CAN, A POSTERIOR BOMBEROS VOLUNTARIOS LO TRASLADA AL HOSPITAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO, INFORMA LESIONES LEVES.
*VILLA MARIA – U.D.R.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LAS 16:20 EN CALLE BUCHARDO Y BRASIL POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA MONDIAL MODELO DAX 70, LA QUE ERA CONDUCIDA POR LA SRTA DI LORENZO MARIA DE 23 AÑOS, Y UN COLECTIVO MARCA VOLKSWAGEN MODELO 15.190 EOD, COCHE INTERNO 37, LÍNEA 10 DE LA EMPRESA TRANSBUS S.A, EL CUAL ERA CONDUCIDO POR BETTIOL GUILLERMO DE 35 AÑOS, SE HACE PRESENTE BOMBEROS QUIEN TRASLADA A LA FEMENINA HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARCATER LEVES.
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*HECHO DE ROBO CALIFICADO*
SIENDO LA HS. 17.10 DE LA FECHA, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA SE CONSTITUYE EN BV. SARMIENTO AL 2200, DONDE SE ENTREVISTA CON EL SR. GOROSO EMANUEL DE 33 AÑOS, QUIEN MANIFIESTA QUE ES PROPIETARIO DEL LOCAL COMERCIAL (ZAPATERÍA) Y QUE MOMENTOS ANTES IRRUMPEN EN EL LUGAR DOS INDIVIDUOS, QUIENES MEDIANTE AMENAZAS CON ARMAS DE FUEGO, SIN EJERCER VIOLENCIA FÍSICA, LE SUSTRAEN LA RECAUDACION (DINERO EN EFECTIVO), DANDOSE A LA FUGA CON RUMBO DESCONOCIDO.
*VILLA MARIA, DTAL. GRAL. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
SIENDO LA HORA 19:10 DE HOY, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, FRENTE A LA CLÍNICA DE LA FAMILIA, SITA SOBRE AV. LARRABURE, SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UNA FIAT MARCA DUCATO (AMBULANCIA), ADSCRIPTA A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, CONDUCIDA POR EL SR. LUDUEÑA MARIO DE 60 AÑOS, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA, QUIEN IBA ACOMPAÑADO DE EL SR. ROLDÁN CARLOS DE 31 AÑOS, Y UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA MODELO RX 150 GUIADA POR EL SR. PABLO DIANA DE 31 AÑOS, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD. A RAIZ DEL IMPACTO, EL OCUPANTE DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL HSOPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE EL MÉDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICO LESIONES DE CARÁCTER LEVES (TRAUMATISMO DE TORAX Y CERVICALES).
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