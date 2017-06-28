Policiales de la Departamental San Martin

MATUTINO 27-06-17
ETRURIA
ALLANAMIENTO POSITIVO CON SECUESTROS Y DETENCION
SIENDO LAS 08:00 HS. DE HOY, PERSONAL DE LA COMISARIA DE DISTRRITO ETRURIA JUNTAMENTE CON PERSONAL DE ROBOS Y HURTOS DE LA CIUDAD DE CORDOBA Y CON PARTICIPACION DEL GRUPO ESPECIAL "ETER", SE PROCEDE A DILIGENCIAR ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO EN UNA VIVIENDA UBICADA EN CALLE EL TAJAMAR AL 5600 DE LA CIUDAD DE CORDOBA, DE PROPIEDAD DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 26 AÑOS DE EDAD, PROCEDIENDOSE A LA DETENCION DEL MISMO POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE ROBO. ASI MISMO SE PROCEDE AL SECUESTRO DE UN VEHICULO MARCA FIAT PUNTO COLOR ROJO, UN RELOX PULCERA IMITACION ROLEX Y UN PERFUME IMPORTADO, TODO ELLO RELACIONADO A UN HECHO DE ROBO OCURRIDO CON FECHA 25/O6/2017 EN LA LOCALIDAD DE ETRURIA EN PERJUICIO DEL SR. WALTER BOZZER CON INTERVENCION DE LA FISCALIA INSTRUCCION DE PRIMER TURNO. FINALIZADO EL PROCEDIMIENTO SE PROCEDE AL TRASLADO DEL DETENIDO, DEL VEHICULO Y LOS ELEMENTOS SECUESTRADOS A LA CIUDAD DE VILLA MARIA A DISPOSICION DE LA FISCALIA INTERVINIENTE.
TIO PUJIO
ACCIDENTE DE TRANSITO SIN LESIONES
SIENDO LA HORA 09.00 DE HOY, SOBRE RUTA NAC. Nº 9 A LA ALTURA DEL KM 584, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, UN AUTOMOVIL MARCA FORD FIESTA, CONDUCIDO POR EL SR. CALDERON GABRIEL DE 25 AÑOS, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR LA SRA. GIUBERGIA CARINA DE 34, Y SUS TRES HIJOS MENORES DE 9, 2 AÑOS Y DE 17 DIAS DE VIDA, TODOS DOMICILIADOS EN LA LOCALIDAD DE OLIVA, SU CONDCUTOR PIERDE EL CONTROL DEL RODADO Y LE PRODUCE UN VUELCO QUE LO DESPISTA HACIA LA BANQUINA. AFORTUNADAMENTE TODOS SUS OCUPANTES RESULTARON SIN LESIONES, DE IGUAL MANERA, EN FORMA PREVENTIVA FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DE VILLA MARIA DONDE SON ASISTIDOS POR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO PARA SU ATENCION.
VILLA MARIA
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES
EN LA FECHA, SIENDO LA HORA 10.15, EN EL CRUCE DE CALLES PARAJON ORTIZ Y JUJUY, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, COLISIONARON UN AUTOMOVIL MARCA TOYOTA COROLLA CONDUCIDO POR EL SR. PASCUAL FRANCO DE 37 AÑOS, Y UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 150 CC. GUIADA POR LA JOVEN TORRES JESICA DE 26, AMBOS DE ESTA CIUDAD. LA ULTIMA DE LAS NOMBRADAS FUE TRASLADADA AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DONDE ELMEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES (TRAUMATISMO DE ABDOMEN, QUEDANDO INTERNADA EN OBSERVACION).
VILLA MARIA
ACCIDENTE DE TRANSITO
SIENDO LA HORA 11.00 DE HOY, EN EL CRUCE DE CALLES ENTRE RIOS Y 9 DE JULIO, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, UN AUTOMOVIL MARCA FIAT PALIO CONDUCIDO POR EL SR. BELTRAMO CARLOS DE 38 AÑOS DE EDAD, EMBISTE A UNA PEATON IDENTIFICADA COMO GIMENEZ VIOLETA DE 67 AÑOS. A RAIZ DE ELLO, LA SRA. GIMENEZ FUE TRASLADADA A LA CLINICA MARAÑON DE ESTA CIUDAD, DONDE SE ESTAN EVALUANDO LAS LESIONES.
Lee más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario