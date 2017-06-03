Policiales de la Departamental San Martin

VESPERTINO 03/06/2017 –AMPLIACION-
*VILLA MARIA U.R.D.G SAN MARTIN*
*APREHENSION P.S.A DE PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD - LEY DE VIOLENCIA FAMILIAR*
EN LA FECHA SIENDO LAS 17:15HS, PERSONAL POLICIAL ES ALERTADO POR UN LLAMADO AL 101, QUE EN CALLE LISANDRO DE LA TORRE AL 900, UNA MUJER ESTARÍA PRIVADA DE SU LIBERTAD DENTRO DE SU DOMICILIO. AL ARRIBAR EL PERSONAL POLICIAL CONSTATA LO INFORMADO Y RESCATA DEL INTERIOR DEL DOMICILIO A UNA MUJER DE 25 AÑOS Y SUS TRES HIJOS MENORES DE EDAD, QUIEN ALEGA QUE FUE VICTIMA DE UN HECHO DE VIOLENCIA FAMILIAR Y LUEGO ENCERRADA CON LLAVE POR SU PAREJA, UN HOMBRE DE 20 AÑOS. SE INFORMA LA OCURRIDO AL MAGISTRADO INTERVINIENTE Y SE MONTA UN OPERATIVO ESPECIAL, A TRAVES DE CUAL MOMENTOS DESPUES SE LOGRA LA APREHENSION DEL HOMBRE SINDICADO EN CALLES BRANDSEN Y TUCUMÁN, SE LABRAN LAS ACTUACIONES DE RIGOR.
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