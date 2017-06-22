Policiales de la Departamental San Martín

VESPERTINO 22/06/2017
VILLA MARIA
INCENDIO
SIENDO LA HORA 12:25 DE LA FECHA, PERSONAL DE LA PATRULLA MOTORIZADA SE CONSTITUYE EN BV. ALVEAR ESQUINA MENDOZA DONDE SE ESTARIA PRODUCIENDO UN INCENDIO. EN EL LUGAR SE CONSTATA LO ANTES VERTIDO RESULTANDO SER UN LOCEL COMERCIAL (FARMACIA) DE PROPIEDAD DEL SR CHIODI CARLOS DE 47 AÑOS, QUIEN MANIFIESTA QUE MINUTOS ANTES DEJO EN EL DEPOSITO, MAS PRECISAMENTE SOBRE UNA ESTANTERIA, UNA VELA INCENDIADA, LA CUAL PODRIA SER LO QUE PROVOCO EL INICIO DE DICHO FOCO IGNEO, PROVOCANDO DAÑOS EN UN SILLON Y LA MISMA ESTANTERIA, NO REGISTRANDOSE LESIONADOS. EN EL LUGAR SE HACE PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS SOFOCANDO EL FOCO IGNIO.
VILLA MARIA
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES Y APREHENSIÓN POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD Y DAÑO CALIFICADO
EN LA FECHA, SIENDO LAS 15.50 HS. EN CIRCUNSTANCIAS QUE PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA SE ENCONTRABA PATRULLANDO POR CALLE ECUADOR, AL LLEGAR A CALLE SALTO GRANDE, OBSERVA UNA MOTOCICLETA COLOR ROJA SIN DOMINIO COLOCADO, LA CUAL SE DIRIGÍA POR CALLE SALTO GRANDE HACIA PRESIDENTE PERON, SIENDO LA MISMA CONDUCIDA POR UN MASCULINO, EL CUALSU CONDUCTOR, AL PERCTARSE DE LA PRESENCIA POLICIAL EMPRENDE UN HUIDA, INICIANDOSE UNA PERSECUSION QUE CULMINO EN EL CRUCE DE CALLES URUGUAY Y ARTURO M. BAS, CUANDO DICHA MOTOCICLETA EMBISTE EN LA PARTE DELANTERA DERECHA Y PUERTA DEL MOVIL POLICIAL. EL JOVEN CONDUCTOR, IDENTIFICADO COMO DE 20 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, QUIEN SE CONDUCIA EN UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO G 90 COLOR ROJA, SIN DOMINIO, LUEGO DE SER ASISTIDO POR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO (LESIONES LEVES) ES TRASLADADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DE LOS DELITOS DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD Y DAÑO CALIFICADO, PROCEDIENDOSE AL SECUESTRO DE LA MOTOCICLETA.
VILLA MARIA
APREHENSIÓN POR DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO
SIENDO LA HORA 17:00 DE HOY, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DESDE CALLE SAN JUAN AL 2500, PROCEDE A LA APREHENSION DE UN JOVEN DE 20 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, POR SUPUESTO AUTOR DE LOS DELITOS DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y VIOLACION DE DOMICILIO, YA QUE MOMENTO ANTES DICHO INDIVIDUO, SEGUN LOS REITERADOS LLAMADOS AL 101 DE TESTIGOS OCASIONALES, HABRÍA INGRESADO AL DOMICILIO ANTES MENCIONADO, CON APARENTE INTENCIONES DE COMETER UN ILICITO. EL JOVEN FUE TRASLADADO A SEDE POLICIAL DONDE QUEDO ALOJADO A DISPOSICION DE LA JUSTICIA LOCAL.
Lee más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario