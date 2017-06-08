Policiales de la Departamental San Martin

MATUTINO 08/06/2017
*VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES *
EN LA VISPERA SIENDO LAS 20:00 HORAS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN BV. ALVEAR Y TUCUMAN OCURRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UN VEHICULO MARCA FIAT FIORINO CONDUCIDO POR *DUPRAZ DANIEL DE 45 AÑOS*, Y UNA MOTOCICLETA ZANELLA ZB 110 C.C. CONDUCIDA POR *GEREMIAS MATIAS NAHUEL DE 19 AÑOS*. EN CONSECUENCIA, ESTE ULTIMO ES TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR Y A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 22:10, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN JUJUY Y LOPEZ Y PLANES OCURRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UN AUTOMOVIL MARCA PEUGEOT 206 CONDUCIDO POR *MEDRANO ANDRES DE 27 AÑOS* Y UNA MOTOCICLETA ZANELLA 150 C.C. CONDUCIDA POR *GALINDEZ EMILIO DE 19 AÑOS*, QUIEN ERA ACOMPAÑADO POR *COLAZO YESICA DE 25 AÑOS*, Y UN MENOR DE EDAD. EN CONSECUENCIA LOS TRES OCUPANTES DE LA MOTOCICLETA SON TRASLADADOS HACIA EL HOSPITAL PASTEUR Y A POSTERIOR SE LES DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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