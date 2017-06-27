Policiales de la Departamental San Martin

VESPERTINO 26-06-17
VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN
APREHENSION P.S.A DE DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, DAÑO CALIFICADO EN MOVIL POLICIAL
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 15.00, SE PRODUCE LA ACTIVACION DE UN DISPOSITIVO DE BOTON ANTIPANICO EN UN LOCAL UBICADO EN COLECTORA DE AUTOPISTA Y CALLE BUENOS AIRES, POR PARTE DE UNA MUJER DE 28 AÑOS, YA QUE SU EX PAREJA CON QUIEN POSEE ORDEN DE RESTRICCION SE HIZO PRESENTE EN SU LUGAR DE TRABAJO SUPUESTAMENTE CON INTENCIONES DE AGREDIRLA, A LO QUE PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE A LA BREVEDAD. EL SUPUESTO AGRESOR, AL PERCATARSE DE LA PRESENCIA POLICIAL, SE DA A LA FUGA EN UNA MOTOCICLETA POR COLECTORA HACIA CALLE BUENOS AIRES, AL INGRESAR POR UNA ARTERIA LATERAL, IMPACTA DE LLENO CONTRA UN BORDO DE TIERRA, CAYENDOSE AL PISO Y LESIONANDOSE EN SU PIERNA IZQUIERDA, Y AL SER ALCANZADO POR LOS UNIFORMADOS, ÉSTE DAÑA EL ESPEJO RETROVISOR DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA DEL PATRULLERO CON UNA PATADA Y SE TRABA EN LUCHA CON UNO DE LOS UNIFORMADOS, LESIONANDOLO. LUEGO DE SER REDUCIDO, SE SOLICITA LA PRESENCIA DE BOMBEROS EN EL LUGAR DEBIDO A LAS LESIONES SUFRIDAS PROCEDIENDO AL TRASLADO DE AMBOS AL HOSPITAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR EL MEDICO POLICIAL DIAGNOSTICA LESIONES GRAVES (FRACTURA DE PIERNA IZQUIERDA) PARA EL APREHENDIDO Y LESIONES LEVES (FRACTURA DE CUARTO METATARCIANO DE LA MANO DERECHA) PARA EL EFECTIVO POLICIAL. LUEGO DE SER ASISTIDO EN DICHO NOSOCOMIO, EL APREHENDIDO, RESULTANDO SER UN JOVEN DE 25 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD ES TRASLADADO A SEDE PÒLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DE LOS DELITOS DE DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y DAÑO CALIFICADO.-
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