Policiales de la Departamental San Martin

*MATUTINO 07/06/2017* (AMPLIACION)
*ARROYO ALGODÓN – UDRG SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES*
EN LA MAÑANA DE HOY, SIENDO LAS 08:15 HORAS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, EN RUTA NAC. 158 KM. 140, SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UNA MOTOCICLETA GUERRERO 110 CONDUCIDA POR EL LLAMADO *RODRIGO LUNA*, DE 21 AÑOS DE EDAD Y OTRA MOTOCICLETA ROWSER 200 C.C., CONDUCIDA POR *AVILA SERGIO JAVIER*, DE 23 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ARROYO ALGODÓN. COMO CONSECUENCIAS DEL SINIESTRO AMBOS CONDUCTORES FUERON TRASLADOS HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER GRAVES AL SR. AVILA Y LESIONES DE CARÁCTER LEVES AL SR. LUNA.
Lee más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario