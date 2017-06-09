Policiales de la Departamental San Martin

MATUTINO 09/06/2017
*VILLA MARIA U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*APREHENSIÓN P.S.A. DE ROBO EN FLAGRANCIA*
EN LA MADRUGADA DE LA FECHA, SIENDO LAS 04:00 HS., Y MOTIVADO POR UN LLAMADO TELEFONICO AL 101, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN UN MAXIKIOSCO UBICADO EN BUENOS AIRES AL 1400, DONDE UN CIUDADANO INFORMA QUE OBSERVO A UN SUJETO QUIEN TRAS VIOLENTAR LA PUERTA DE VIDRIO DEL LOCAL, SALE CON VARIOS BULTOS EN SUS MANOS. TENIENDO EN CUENTA LAS DESCRIPCIONES APORTADAS SE IMPLEMENTA UN OPERATIVO ESPECIAL QUE ARROJA RESULTADOS POSITIVOS, EN CUANTO EN CALLE CORRIENTES PROXIMO A AV. IRIGOYEN PERSONAL POLICIAL APREHENDE A UN SUJETO DE 44 AÑOS DE EDAD, EN CUYO PODER SE SECUESTRA VARIOS PARES DE MEDIAS, CHOCOLATES VARIOS Y UNA LUZ DE EMERGENCIA, SE LE DA INTERVENCION A LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE TURNO.
*VILLA MARIA, DTAL. GRAL. SAN MARTIN
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA FECHA, SIENDO LAS 08:20 HORAS, EN EL CRUCE DE CALLES BOLIVAR Y MARTINEZ MENDOZA, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO SIENDO PROTAGONIZADO POR UNA TOYOTA HILUX CONDUCIDA POR EL SR. JOSE LUIS GIACCONE DE 48 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE GUIADA POR LA JOVEN CAROLINA PRUDENCIO DE UNOS 28 AÑOS DE EDAD, AMBOS DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO, LA OCUPANTE DEL RODAOD MENOR FUE TRASLADADA AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICO LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA PARIETOXIPITAL, ASISTENCIA RESPIRATORIA MECÁNICA, CON RIESGO DE VIDA), QUEDANDO INTERNADA EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA DE DICHO NOSOCOMIO.
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