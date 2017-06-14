Policiales de la Departamental San Martin

MIERCOLES 14/06/2017 – VESPERTINO *
*VILLA NUEVA – U.D.R.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 13:25 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES SARMIENTO Y COMERCIO, POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UN COLISIÓN ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA CONDUCIDO POR LA SRA. *BOLOBANICH ESTHER*, DE 65 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ, CONDUCIDA POR *QUEVEDO PAULA*, DE 32 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADA EN ESTA LOCALIDAD, EN CONSECUENCIA LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADA AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA – U.D.R.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 15:05 SOBRE BV. ALVEAR AL 400 POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISIÓN ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG 150 C.C., CONDUCIDA POR *MACHADO ROQUE*, DE 22 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD Y UNA BICICLETA GUIADA POR *ÁLVAREZ RUBÉN ADOLFO*, DE 73 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA, EN CONSECUENCIA EL SR. ALVAREZ FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER.
*COMISION POLICIAL DESTACAMENTO CHAZON A LAS ROSAS-SANTA FE SECUESTRO DE CISTERNA 3.000 LTS. RELACIONADA A HECHO DE ESTAFA*
CON FECHA 26/05/2017 SE RECEPTA ANTE EL DESTACAMENTO CHAZON DENUNCIA POR HECHO DE ESTAFA OCURRIDO CON FECHA 18/05/2017 DONDE EL SR. OMAR DARIO ALANIS DE 47 AÑOS DE EDAD, VENDE UNA CISTERNA MARCA "LLOAN" CAP. 3.000 LTS. COLOR VERDE CON TANQUE AMARILLO Y BOMBA ELECTRICA POR LA SUMA DE $ 120.000 RECIBIENDO DE PARTE UN COMPRADOR, UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO, MAYOR DE EDAD, UN CHEQUE POR $ 95.000 DEJANDO EL SALDO A CUENTA. POSTERIORMENTE AL INTENTAR REALIZARSE EL COBRO DE DICHO VALOR SURGE QUE SE TRATARIA DE UN CHEQUE ROBADO. ANTE ELLO SE INICIA LAS AVERIGUACIONES DEL CASO TOMANDOSE CONOCIMIENTO QUE DICHA CISTERNA HABRIA SIDO TRASLADADA A LA CIUDAD DE LAS ROSAS, PCIA. DE SANTA FE. ANTE ELLO SE REALIZAN LAS CONSULTAS DEL CASO CON LA FISCALIA INTERVINIENTE QUIEN DISPONE QUE UNA COMISION POLICIAL A CARGO DEL SR. JEFE DE LA COMISARIA ETRURIA, CRIO. HORACIO HERRERA, VIAJE A REALIZAR LAS AVERIGUACIONES CORRESPONDIENTES A LOS FINES DE UBICAR LA CISTERNA DENNUNCIADA. ES ASI QUE EN LA FECHA DICHA COMISION SE DIRIGEN A LA LOCALIDAD LAS ROSAS A REALIZAR AVERIGUACIONES, QUE SIENDO LAS 20:00 HS. SE LOGRA EL SECUESTRO DE LA CISTERNA DENUNCIADA EN CALLE SAAVEDRA ESQUINA MENDOZA (VIA PUBLICA) DANDOSE PARTICIPACION AL PERSONAL POLICIAL DE LA CRIA.1ra. DE LAS ROSAS QUIENES PROCEDEN AL RESGUARDO DE DICHO ELEMENTO A LOS FINES DE SOLICITAR LOS OFICIOS PERTINENTES QUE AUTORICEN SU TRASLADADO A ESTA DEPARTAMENTAL Y RESTITUCION A SU PROPIETARIO.
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