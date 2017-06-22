Policiales de la Departamental San Martín

TICINO
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES
SIENDO LAS 05:35 HS DE LA FECHA, SOBRE RUTA PROVINCIAL Nº 6, A UNOS 5 KM. AL ESTE DE LA LOCALIDAD, POR CAUSAS A ESTABLECER, SE PRODUJO UN ACCIDTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO SUPUESTAMENTE POR UN AUTOMÓVIL QUE NO SE TIENEN DATOS (POR QUE SE DA A LA FUGA) Y UNA MOTOCICLETA MARCA JINSHENG DE 110 CC., GUIADA POR EL SR. ALFREDO LEDESMA DE 65 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE PASCO. A RAIZ DE ELLO, EL SR. LEDESMA ES ASISTIDO, PRIMERAMENTE, EN EL NOSOCOMIO LOCAL Y A POSTRIOR FUE DRIVADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DE VILLA MARIA DOND EL MEDICO POLICIAL D TURO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA EN MANO Y RODILLA EXPUESTA PIERNA IZQUIERDA, Y FRACTURA DE HUMERO IZQUIERDO).
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