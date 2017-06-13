Policiales de la Departamental San Martin

*VESPERTINO 13/06/2017 *
*VILLA MARIA – U.D.R.G. SAN MARTIN*
*INCENDIO EN DEPOSITO DE CAMIONES LESIONES GRAVES*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LA HORA 18:10 EN RUTA 9 KM. 562 ½ ES SOLICITADA LA PRESENCIA POLICIAL DEBIDO A QUE SE ESTARIA PRODUCIENDO UN FOCO IGNEO EN UN CAMION, EN EL LUGAR SE ENTREVISTAN CON EL ENCARGADO SR. MARTIGNAGO MAICO DE 29, QUIEN MANIFIESTA QUE EN EL INTERIOR DE UN GALPON SE ENCONTRABAN EL SR. *FERNANDEZ JOSE ALBERTO DE 36 AÑOS*, Y *SILVEIRA BRAIAN DE 19 AÑOS*, AMBOS DE ESTA CIUDAD, SOLDANDO AL LADO DE UN CAMION MARCA VW Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER DICHO RODADO COMIENZA A INCENDIARSE PROVOCANDO LESIONES A LOS ANTES NOMBRADOS (QUEMADURAS), HACIENDOSE PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIO QUIENES LOGRAN SOFOCAR DICHO FOCO IGNEO Y PROCEDEN AL TRASLADO DE LOS LESIONADOS AL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL INFORMA LESIONES GRAVES PARA FERNANDEZ (18 % DE QUEMADURAS A Y AB EN AMBAS PIERNAS Y EN LA CARA 9% DE QUEMADURAS) Y SILVEIRA LESIONES LEVES ( QUEMADURA EN PIERNA DERECHA). EL SR. FERNANDEZ ES DERIVADO A POSTERIOR AL INSTITUTO DEL QUEMADO DE LA CIUDAD DE CORDOBA. LOS DAÑOS EN EL CAMION SON TOTALES Y PARCIAL EN UN A PARTE DE LA INSTALACION ELECTRICA DE DICHO GALPON.
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