Policiales de la Departamental San Martin

*VESPERTINO 06/06/2017 *
*VILLA MARIA UDRG SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 12:25 EN SAN JUAN ESQUINA PARAJON ORTIZ POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UN ACCIDENTE ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOR MODELO PARTNER , CONDUCIDO POR EL SR *DEPETRIS MIGUEL* DE 54 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CG TITAN, GUIADA POR EL SR *MOLINA JOSE* DE 26 AÑOS DE EDAD, ACOMPAÑADO DE LA SRTA. *MATURANO NEYGRUBI* DE 20 AÑOS, SE PRESENTA EN EL LUGAR PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS QUIENES PROCEDEN AL TRASLADO AL HOSPITAL PASTEUR A LAS PERSONAS DEL RODADO MENOR, LUGAR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO CERTIFICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*PASCO UDRG SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES*
SIENDO LA HORA 12:15 EN CALLE BELGRANO Y CORDOBA YA QUE, POR CAUSA QUE SE TRATA DE ESTABLECER COLISIONARON UN AUTOMÓVIL FORD FOCUS , CONDUCIDO POR *SOSA FERNANDO* DE 37 AÑOS, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE, CONDUCIDO POR *ARCE MARTIN TOMAS* AMBOS ORIUNDOS DE ESA LOCALIDAD. SEGUIDAMENTE SE TRASLADO POR AMBULANCIA LOCAL A LA PERSONA DEL RODADO MENOR AL HOSPITAL PASTEUR DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA, DONDE A POSTERIOR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES DE CARÁCTER GRAVES PRESENTEANDO FRACTURA DE CADERA.
*VILLA MARIA – UDRG SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 14:15 EN LA INTERCECCION DE AV LIBERTADOR Y BELGRANO YA QUE, POR CAUSAS A ESTABLECER, COLICIONARON UN FIAT UNO , CONDUCIDO POR LA SRA *GOGGIANO HELDA LEONOR* DE 77 AÑOS, , CONTRA UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XTZ 125CC, LA CUAL ERA CONDUCIDA POR DE *RUIZ RAMIRO* DE 20 AÑOS DE EDAD, EN EL LUGAR SE HACE PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS TRASLADANDO AL HOSPITAL PASTEUR A LA PERSONA DEL RODADO MENOR, DONDE A POSTERIOR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA – URDG SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 15:50 EN BV ALVEAR ESQUINA MALVINA ARGENTINAS POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONAN UN AUTOMOVIL RENAUL MEGANE , CONDUCIDO POR LA SRA *THEILER IVANA ESTER* DE 56 AÑOS, CONTRA UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL BLITS 110CC , LA CUAL ERA CONDUCIDA POR *MARICEL LUJAN* DE 42 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADA POR UNA MENOR DE 16 AÑOS, ORIUNDAS DE LA LOCALIDAD DE JAMES CRAICK, EN EL LUGAR SE HACE PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS TRASLADANDO A LAS PERSONAS DEL RODADO MENOR HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES DE CARÁCTER LEVES PARA LA MENOR Y GRAVES PARA LUJAN (FRACTURA DE CADERA).
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