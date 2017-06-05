Policiales de la Departamental San Martin

*MATUTINO 05/06/2017 (AMPLIACION)
*VILLA MARIA – URDG SAN MARTIN*
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO LAS 08.00 HORAS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE INTENTAN ESCLARECER OCURRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN AV. UNIVERSIDAD Y RESIDENCIAL AMERICA, ENTRE UN AUTOMOVIL PEUGEOT 207, CONDUCIDO POR *JULIO RODRIGUEZ DE 34 AÑOS DE EDAD*, Y UNA BICICLETA GUIADA POR LA SRA. *GRACIELA ROBLEDO, DE 39 AÑOS DE EDAD*. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR ES TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
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