Policiales de la Departamental San Martin

MATUTINO LUNES 19/06/2017
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO ( FATAL)*
EN LA VISPERA SIENDO LAS 22:20 HS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN RUTA PROVINCIAL Nº 2 KM 92 (FRENTE DE LA EMPRESA NOAL) SE PRODUJO UN ACCIDENTE ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT 405, CONDUCIDO POR SCAPIN JORGE, ALBERTO DE 37 AÑOS, QUIEN ERA ACOMPAÑADO POR UN MENOR DE 16 AÑOS, AMBOS CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA, Y UN CAMIÓN MARCA BELAVTOMAZ CON ACOPLADO CARGADO CON MAÍZ, EL QUE ERA CONDUCIDO POR ALVAREZ CESAR EMANUEL DE 33 AÑOS DOMICILIADO EN CORRALITO. A RAIZ DEL SINIESTRO PIERDE LA VIDA EL SR. SCAPIN JORGE ALBERTO, MIENTRAS QUE SU ACOMPAÑANTE DE 16 AÑOS FUE TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR. A POSTERIOR INFORMA EL MEDICO POLICIAL QUE TANTO EL MENOR COMO EL SR. ALVAREZ RESULTARON CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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