Policiales de la Departamental San Martín

MATUTINO 04/06/2017
*VILLA MARIA U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN EL DIA DE AYER SIENDO LAS 19:35HS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE INTENTAN ESTABLECER, OCURRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN BV. ARGENTINO E INDEPENDENCIA, ENTRE UN VEHICULO MARCA FORD ECOSPORT CONDUCIDO POR *MICELI SERGIO DE 60 AÑOS DE EDAD*, Y UNA BICICLETA MARCA NOHEMÍ LA CUAL ERA GUIADA POR *CABRERA ELVIO OSCAR DE 84 DE AÑOS DE EDAD*. EN CONSECUENCIA DEL SINIESTRO SE TRASLADA AL SR. CABRERA HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA –U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA MADRUGADA DE LA FECHA SIENDO LAS 00:25 HS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE INTENTAN ESTABLECER, OCURRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN BV. ARGENTINO E INT. MACIEL, DONDE UN AUTOMOVIL FIAT PALIO CONDUCIDO POR EL SR. *SALGUERO OSCAR DE 71 AÑOS DE EDAD*, EMBISTIO UN POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO. EN CONSECUENCIA, EL SR. SALGUERO ES TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
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