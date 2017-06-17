Policiales de la Departamental San Martin

VISPERTINO
TIO PUJIO – UDRG SAN MARTIN
CAIDA DE MOTOCICLETA SIN LESIONES
SIENDO LA HORA 10.10 DE LA FECHA, SOBRE AUTOPISTA CIRCULACIÓN ROSARIO – CÓRDOBA, A LA ALTURA DEL KM. 576, POR CAUSAS A ESTABLECER, EL LLAMADO AVALOS MARCELO DE 52 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN CORDOBA CAPITAL, PIRDE EL CONTROL DE SU MOTOCICLETA MARCA HONDA FALCON, CAYENDO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA, QUEDANDO EN EL CANTERO CENTRAL. SE HACE PRESENTE EN EL LUGAR BOMBEROS DE TÍO PUJIO QUIENES LO ASISTEN EN EL LUGAR, NO REVISTIENDO LESIONES.
VILLA MARIA, U.R.D. GRAL. SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRÁNSITO LESIONES LEVES
SIENDO LA HS. 13:20 DE HOY, EN LA BAJADA DEL PUENTE ALBERDI, SITO EN CALLE RIVADAVIA, POR CAUSAS A ESTABLECER, COLISIONARON UN UTILITARIO MARCA RENAULT KANGOO, CONDUCIDA POR EL SR. CARDOZO GUILLERMO DE 44 AÑOS, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, Y UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL CX150, GUIADA POR MARIANA ROMERO DE 34 AÑOS, DOMICILIADA EN LA VECINA CIUDAD DE VILLA NUEVA. ESTA ULTIMA FUE TRASLADADA AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE EL MÉDICO POLICIAL D TURNO DIAGNOSTICO LESIONES DE CARACTER LEVES.
VILLA MARIA, U.R.D. GRAL. SAN MARTIN
SECUESTRO DE MOTOCICLETA CON PEDIDO
EN LA FECHA, SIENDO LA HS. 15:50 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA, EN CIRCUNSTANCIAS QUE REALIZABA RECORRIDOS POR CALLE TUPUNGATO, ANTES DE LLEGAR A LA INTERSECCIÓN CON CALLE PERON, PROCEDEN A CONTROLAR UN DECAMPADO, EN DONDE ENCUENTRAN UNA MOTOCICLETA ZANELLA, LA CUAL SE ENCUENTRA SIN DOMINO COLOCADO. QUE AL SOLICITAR POR SISTEMA DNRPA POR NUMERO DE MOTOR, EL MISMO FIGURA COMO SUSTRAIDO CON FECHA 04/03/2003 DE LA CIUDAD DE SANTA FE, POR LO QUE SE PROCEDE AL SECUESTRO DE LA MISMA. SE PRACTICAN LAS CORRESPONDIENTES AVERIGUACIONES.
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