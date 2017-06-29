Policiales de la Departamental San Martin

MIERCOLES 24/06/2017 – VESPERTINO
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 13:10 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MENDOZA Y MARTÍNEZ MENDOZA POR CAUSAS QUE SE TRATA DE ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISIÓN ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA FIAT 147 CONDUCIDO POR *GILLI JULIA* DE 27 AÑOS DE EDAD LA CUAL ERA ACOMPAÑADA POR *GILLI DANIEL* DE 33 AÑOS DE EDAD (QUIEN ESTABA SUFRIENDO CONVULSIONES) Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ 125CC. CONDUCIDA POR *ARGUELLO MARÍA BELÉN* DE 29 AÑOS DE EDAD, TODOS DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA TODOS LOS INVOLUCRADOS FUERON TRASLADOS AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR., DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (CON RIESGO DE VIDA) PARA LA SRA. ARGUELLO Y LESIONES DE CARÁCTER LEVES PARA GILLI..-
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 14:50 SOBRE LA ARTERIA (COLECTORA) PARALELO A LA RUTA NACIONAL Nº 158, POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UN ACCIDENTE ENTRE DOS BICICLETAS UNA GUIADA POR *FRÍAS JAVIER* DE 32 AÑOS DE EDAD, Y EL OTRA GUIADA POR *LABORDE JUAN* DE 34 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA EL SR. FRIAS PIERDE EL CONTROL DEL RODADO Y CAE SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA POR LO QUE TUVO QE SER TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES
*VILLA MARÍA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 15:15 EN LA INTERSECCIÓN DE AVDA. DANTE ALIGHIERI Y CALLE RECONQUISTA POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISIÓN DE UN VEHÍCULO VOLKSWAGEN GOL CONDUCIDO POR *BOCCO ALEJO EZEQUIEL*, DE 21 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL CG CONDUCÍA POR UN MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA, EN CONSECUENCIA EL MENOR DE EDAD FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
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