Policiales de la Departamental San Martín

*MARTES 20/06/2017 – VESPERTINO*
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 13:40, EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES MERCEDARIOS Y PORFIRIO SEPPEY POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISIÓN ENTRE UN AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA CONDUCIDO POR *MEDRANO AXEL GUSTAVO* DE 19 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 150 CC CONDUCIDA POR *PEREYRA AGUSTIN* DE 18 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER GRAVE (FRACTURA DE CLAVÍCULA DERECHA).-
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 15:40, EN LA INTERSECCIÓN DE BV. SARMIENTO Y CALLE SAN LORENZO POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, SE PRODUJO UNA COLISIÓN ENTRE UN AUTOMÓVIL FORD ESCORT CONDUCIDO POR *CUNTIS VERONICA* DE 44 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL DEHEZA, UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA RX 150 CC CONDUCIDA POR *VASQUEZ BRUNO* DE 22 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO ECONO CONDUCIDA POR *ROMERO NATAN* DE 24 AÑOS DE EDAD QUIEN ERA ACOMPAÑADO POR *GIRAUDO VALENTINA* DE 20 AÑOS, TODOS LOS OCUPANTES DE LO RODADOS MENORES CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA LA SRTA. GIRAUDO Y EL JOVE VASQUEZ FUERON TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
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