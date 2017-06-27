Policiales de la Departamental San Martin

*LUNES 26/06/2017 – MATUTINO*
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 18:50 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES SALOMÓN GORNITZ Y ASCASUBI POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISIÓN DE UNA MOTOCICLETA HONDA TORNADO, CONDUCIDA POR *MARTINEZ FACUNDO* DE 24 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA Y UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XTZ, QUEDANDO EN LUGAR EL ACOMPAÑANTE CAÍDO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA SIENDO UN MENOR DE 15 AÑOS DE EDAD YA QUE SU CONDUCTOR SE RETIRÓ EN EL RODADO MOTOCICLETA SIN APORTAR DATOS, EN CONSECUENCIA MARTÍNEZ Y EL MENOR DE EDAD, FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
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