Policiales de la Departamental San Martín

*MATUTINO MIÉRCOLES 21/06/2017 *
*TIO PUJIO U.R.D. GRAL SAN MARTIN*
*VUELCO DE AUTOMOVIL*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 18:30 SOBRE AUTOPISTA, TRAMO ROSARIO - CÓRDOBA KM 582 POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUCE EL VUELCO DE UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT MODELO 208, CONDUCIDO POR *RICARDO BENÍTEZ* DE 45 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR *IBAÑEZ BERTA OLIVIA*, DE 78 AÑOS DE EDAD AMBOS CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, EN CONSECUENCIA FUERON TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE GRAVES PARA LA SRA. OLIVA (NEUMOTÓRAX IZQUIERDO Y CONTUSIÓN PULMONAR IZQUIERDO) Y LEVES DE CARÁCTER LEVES PARA EL SR. BENTEZ.-
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