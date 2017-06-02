Policiales de la Departamental San Martín

VESPERTINO 01/06/2017
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 15.15, EN CALLE MAIPU Y SANTA FE, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, COLISIONARON UN AUTOMOVIL MARCA CHEVETTE, CONDUCIDO POR GONZALEZ VICTOR FABIAN DE 48 AÑOS, CONTRA UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ, CONDUCIDA POR ROBLEDO CARINA DE 25 AÑOS, PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS PROCEDE AL TRASLADO DE LA FEMENINA AL HOSPITAL PASTEUR DONDE MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES *
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 17.20, EN CALLE JOSE INGENIEROS Y CATAMARCA, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, COLISIONAN UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA ZB , CONDUCIDA POR FRAIRE LAURA DE 50 AÑOS DE EDAD, Y UN AUTOMOVIL MARCA FORD FOCUS, CONDUCIDA POR MONJES JAVIER EDUARDO DE 71, SE HACE PRESENTE BOMBEROS VOLUNTARIOS LOS QUE TRASLADAN A LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR A POSTERIOR INFORMA MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES.
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*CAIDA DE MOTOCICLETA LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 17:40 EN CALLE SALTA Y REINO, POR CAUSAS QUE SE TRATAN A ESTABLECER UNA MENOR DE 16 AÑOS, QUIEN IBA ACOMPAÑADA POR OTRA DE 16 AÑOS, PIERDE EL CONTROL DE SU MOTOCICLETA MARCA GUERRERO TRIP, CAYENDO SOBRE LA CARPETA ASFALTICA, A RAIZ DEL IMPACTO SE HACE PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LOS QUE TRASLADAN A LAS DOS FEMENINAS HACIA EL HOSPITAL PASTEUR. DONDE A POSTERIOR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES.
VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN
* APREHENSION POR ROBO EN FLAGRANCIA *
SIENDO LA HORA 19:30 DE HOY, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA SE CONSTITUYE EN CALLE ALVEAR AL 2500 DONDE SE ENTREVISTA CON EL SR. FIERRO MATIAS DE 27 AÑOS, QUIEN MANIFIESTA QUE EN HORAS DE LA MAÑANA SE AUSENTO DE SU DOMICILIO Y A SU REGRESO OBSERVA QUE AUTORES IGNORADOS, PREVIO VIOLENTAR LA PUERTA DE INGRESO AL MISMO, LE SUTRAEN UN PLASMA DE 32" MARCA LG Y UN DVD NO RECORDANDO LA MARCA. ANTE ELLO, SE MONTA UN OPERATIVO CERROJO POR EL SECTOR Y CON LOS DATOS APORTADOS POR OCASIONALES TESTIGOS, EN AV. SAVIO FRENTE LA FABRICA CHIANTORE, SE OBSERVA A UN JOVEN QUIEN AL PERCATARSE DE LA PRSENCIA POLICIAL INTENTA DARSE A LA FUGA, SIENDO APREHENDIDO EN PROLONGACION ALVEAR Y COMBATE SAN CARLOS RESULTANDOS ER UN MENOR DE 16 AÑOS DE EDAD, QUIEN EN SU HUIDA HABIA ARROJADO UN ELEMENTO SOBRE EL COSTADO DE LA CALLE, TRATANDOSE DE UN PLASMA DE 32" MARCA LG, SIENDO EL SUSTRAIDO MOMENTOS ANTES, POR LO QUE SE PROCEDE AL SECUESTRO DE DICHO ELEMENTO. EL MENOR ES TRASLADADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE ROBO EN FLAGRANCIA A DISPOSICION DEL JUZGADO DE MENORES. CONTINUANDO CON EL RECORRIDO, AL LLEGAR A LA INTERSECCION DE CALLE PARAGUAY Y VICTORINO DE LA PLAZA SE PROCEDE A LA INTERCEPCION Y APREHENSIÓN DE UN JOVEN DE 19 AÑOS DE EDAD, QUIEN COINCDIRIA CON LAS CARACTERISTICAS FISONOMICAS DEL OTRO SUPUESTO AUTOR MATERIAL DEL HECHO EN CUESTION. EL JOVEN ES TRASLADADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE MENCION A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE TURNO.
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