Policiales de la Departamental San Martin

*SABADO 17/06/2017 MATUTINO*
*ARROYO ALGODON – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ALLANAMIENTO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 20:35 PERSONAL POLICIAL DE ESA LOCALIDAD PROCEDE A DILIGENCIAR ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO EN CALLE JERONIMO LUIS DE CABRERA AL 300 DONDE SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE PRENDAS DE VESTIR Y ELEMENTOS RELACIONADO A UN HECHO DE ROBO ACAECIDO EN ESA LOCALIDAD EN EL CORRIENTE MES Y AÑO EN LA COOPERATIVA TAMBERA LTDA.
*VILLA NUEVA- U.R.D.G. SAN MARTIN*
*APREHENSION POR SUPUESTO AUTOR DE ROBO EN FLAGRANCIA*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 22:20 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DESDE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES SAN LUIS Y MANSILLA PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE A UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 18 AÑOS DE EDAD, ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE ALTA GRACIA CON DOMICILIO EN ESTA LOCALIDAD *POR LA SUPUESTA AUTORÍA DEL DELITO DE ROBO* QUIEN MINUTOS ANTES HABRÍA INGRESADO A UNA VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE MANSILLA AL 60, TRAS VIOLENTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE UNA VENTANA (REJAS) SE APODERA ILEGÍTIMAMENTE DE UNA GARRAFA Y UN SECARROPA, SIENDO TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 00:06 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES CALLE PERIODISTAS ARGENTINOS Y LAS HERAS POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISIÓN DE UNA AUTOMÓVIL MARCA FIAT PALIO CONDUCIDO POR *BOLLEA MARTIN HUGO* DE 45 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 110 C.C., CONDUCIDO POR UN MENOR DE 15 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD EN CONSECUENCIA CONDUCTOR DEL RODADO MENOR. FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA DE MUÑECA IZQUIERDA).
*ARROYO ALGODON – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*CAIDA EN MOTOCICLETA*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 23:45 SOBRE RUTA NACIONAL Nº 158 KM 131, POR CAUSAS A ESTABLECER *FRAGA SANTIAGO OMAR* DE 19 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA LOCALIDAD PERDIO EL CONTROL DE LA MOTOCICLETA HONDA MODELO XR 125 EN LA QUE SE CONDUCÍA CAYENDO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CONSECUENCIA FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*CAIDA EN MOTOCICLETA*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 02:25 EN LA INTERSCCION DE CALLE ARTURO M. BAS Y AVDA. PTE. J. D. PERON POR CAUSAS A ESTABLECER *MONTENEGRO ALEJANDRO* DE 37 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, PERDIÓ EL CONTROL DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ EN LA QUE SE CONDUCÍA, EN CONSECUENCIA FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES ( FRACTURA EXPUESTA DE TIBIA IZQUIERDA).
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*CAIDA EN MOTOCICLETA*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 02:30 SOBRE LA INTERSECCIÓN DE RUTA NACIONAL Nº 158 Y CALLE PORETTI POR CAUSAS A ESTABLECER UN MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PERDIÓ EL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 150 C.C. CAYENDO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA, EN CONSECUENCIA FUE TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*PLAYOSA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO SIN LESIONES*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 01:10 SOBRE RUTA NACIONAL 158, KM 121 SE PRODUJO LA COLISIÓN DE UNA PICK UP IVECO DAILY (GRUA COMERCIAL) CONDUCIDA POR *PONCE JUAN SERGIO*, DE 57 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA Y UN CAMIÓN CHEVROLET 60 CON ACOPLADO CONDUCIDO POR *MENDEZ RAUL ESTEBAN* DE 54 AÑOS DE EDAD DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO, SOLO SE REGISTRO DAÑOS MATERIALES.
*VILLA NUEVA – UDRG SAN MARTIN*
*"INCENDIO"*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 06:20 SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EN CALLE ANTÁRTIDA ARGENTINA AL 1200, SE HABRIA PRODUCIDO UN INCENDIO POR LO QUE FUE COMICIONADO PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ESTA LOCALIDAD QUIENES CONSTATARON Y SOFOCARON RAPIDAMENTE EL FOCO IGNIO SOBRE UN AUTOMÓVIL MARCA FORD SIERRA , SOLO SE REGISTRARON DAÑOS MATERIALES.
*VILLA MARIA - U.R.D.S.MARTIN*
*ALLANAMIENTO*
EN EL DÍA DE LA FECHA, SIENDO LA HORA 07:30 PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA PROCEDIERON A DILIGENCIAR TRES ÓRDENES JUDICIALES DE ALLANAMIENTOS, PARA LOS DOMICILIO DE CALLE TTE. IBAÑEZ AL 500, CALLE 17 DE AGOSTO AL 300 (DONDE SE LOGRO LA DETENCIÓN DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 26 AÑOS DE EDAD *POR SUPUESTO AUTOR DE ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA DE FUEGO Y ROBO*, DONDE ADEMAS SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE PRENDAS DE VESTIR VARIAS Y UN ARMA DE FUEGO CALIBRE 32 Y EN CALLE PUBLICA S/N (ENTRE CALLES ENTRE RIOS Y MENDOZA) SE PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 25 AÑOS DE EDAD *POR SUPUESTO AUTOR DE ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA DE FUEGO*, DONDE TAMBIÉN SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE UN REVOLVER CALIBRE 22 Y PRENDAS DE VESTIR VARIAS, AMBAS DETENCIONES RELACIONADA A UN HECHO OCURRIDO EL DIA 08 DEL CORRIENTE MES Y AÑO DEL CUAL RESULTARA DAMNIFICADO EL PROPIETARIO DE UN LOCAL COMERCIAL UBICADO EN BV SARMIENTO AL 2300, CIUDAD, Y UN HECHO OCURRIDO EL DÍA 02 DEL CORRIENTE MES Y AÑO EN CALLE SALTA ESQUINA ESTADOS UNIDOS DE ESTA CIUDAD, SIENDO TRASLADADOS LOS APREHENDIDOS A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
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