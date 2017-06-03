Policiales de la Departamental San Martin

VESPERTINO 03/06/2017
*VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN*
*INCENDIO DE AUTOMOVIL*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 09.50, A CAUSAS QUE SE INTENTAN ESTABLECER, SOBRE AV. COSTANERA DETRÁS DE LA CASA DE LA FAMILIA, Bº VISTA VERDE, SE PRODUJO EL INCENDIO DE UN VEHICULO RENAULT KANGOO, EN CUAL AL MOMENTO DE OCURRIDO ESTABA SIENDO CONDUCIDO POR LA SRA. MEDINA MARIA LUJAN DE 47 AÑOS DE EDAD. SE HACE PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, QUIENES SOFOCAN EL FOCO IGNEO.-
*VILLA MARIA – UDRG SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES.*
EN LA FECHA ASIENDO LA HORA 11.00, POR CAUSAS QUE SE INTENTAN ESTABLECER, EN BV. VÉLEZ SÁRSFIELD AL 500, OCURRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UN AUTOMOVIL RENAULT CLIO CONDUCIDO POR *TORRES MARIELA DE 42 AÑOS DE EDAD*, QUIEN IBA ACOMPAÑADA POR SU HIJA MENOR DE EDAD Y UN VEHÍCULO MARCA FIAT PALIO CONDUCIDO POR *BARBOSA MARIANO MARTIN DE 29 AÑOS DE EDAD*. A RAIZ DEL SINIESTRO LA MENOR FUE TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LAS 12:30HS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE INTENTAN ESTABLECER, OCURRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLES ELPIDIO GONZÁLEZ Y PSJE MONTI, ENTRE UN RENAULT CLIO CONDUCIDO POR *YANINA LAURA LOSANO, DE 30 AÑOS DE EDAD*, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE CONDUCIDA POR *SIGOTTA FEDERICO DE 37 AÑOS DE EDAD*. A RAIZ DEL SINIESTRO EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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