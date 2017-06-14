miércoles, 14 de junio de 2017

Policiales de la Departamental San Martin

MATUTINO 14/06/2017
*VILLA MARIA – U.D.R.G. SAN MARTIN*
*APREHENSIÓN POR ROBO EN FLAGRANCIA*
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 21:18 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA TOMA CONOCIMIENTO VIA RADIAL QUE EN INMEDIACIONES DEL INESCER UN HOMBRE A BORDO DE UNA BICICLETA HABRIA SUSTRAIDO EL ESTEREO DE UN AUTOMOVIL MARCA RENAULT KANGOO, POR LO QUE SE REALIZA UN OPERATIVO CERROJO POR EL LUGAR Y AL LLEGAR A LA CALLE SUCRE AL 2400 OBSERVA A UN JOVEN CON SIMILARES CARACTERISTICAS A LAS APORTADAS, EL CUAL TIRA LA BICICLETA EN MENCION Y TRATA DE DARSE A LA FUGA LOGRANDO SER APREHENDIDO A LOS POCOS METROS, SIENDO ESTE UN HOMBRE DE 23 AÑOS DE EDAD ORIUNDO DE ESTA CIUDAD SIENDO TRASLADADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DE ROBO EN FLAGRANCIA.
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
Publicado por en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)