Policiales de la Departamental San Martin

MATUTINO 14/06/2017
*VILLA MARIA – U.D.R.G. SAN MARTIN*
*APREHENSIÓN POR ROBO EN FLAGRANCIA*
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 21:18 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA TOMA CONOCIMIENTO VIA RADIAL QUE EN INMEDIACIONES DEL INESCER UN HOMBRE A BORDO DE UNA BICICLETA HABRIA SUSTRAIDO EL ESTEREO DE UN AUTOMOVIL MARCA RENAULT KANGOO, POR LO QUE SE REALIZA UN OPERATIVO CERROJO POR EL LUGAR Y AL LLEGAR A LA CALLE SUCRE AL 2400 OBSERVA A UN JOVEN CON SIMILARES CARACTERISTICAS A LAS APORTADAS, EL CUAL TIRA LA BICICLETA EN MENCION Y TRATA DE DARSE A LA FUGA LOGRANDO SER APREHENDIDO A LOS POCOS METROS, SIENDO ESTE UN HOMBRE DE 23 AÑOS DE EDAD ORIUNDO DE ESTA CIUDAD SIENDO TRASLADADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DE ROBO EN FLAGRANCIA.
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