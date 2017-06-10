Policiales de la Departamental San Martin

MATUTINO 10/06/2017
*VILLA NUEVA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*APREHENSION P.S.A AMENAZAS CALIFICADAS*
EN LA VISPERA SIENDO LAS 00:15HS PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DE VILLA NUEVA DESDE CALLE SAN LUIS AL 600 PROCEDE A LA APREHENSIÓN DE UN HOMBRE DE 48 AÑOS DE EDAD, *POR SUPUESTO AUTOR DE AMENAZAS CALIFICADAS* YA QUE MOMENTOS ANTES EL MISMO MOMENTOS ANTES INTENTO AGREDIR A SU SOBRINO DE 18 AÑOS DE EDAD CON UN ARMA BLANCA. SE PROCEDE AL SECUESTRO DE UN CUCHILLO DE MANGO DE MADERA Y UNA HOJA DE 20 CM APROX DE LARGO.
*LA PALESTINA*
*VUELCO DE VEHICULO LESIONES LEVES*
EN LA MADRUGADA DE HOY SIENDO LAS 04:15HS EN RUTA N° E-358,A UNOS 3KM ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA PALESTINA POR CAUSAS A ESTABLECER EL LLAMADO *PERETTI DAVID DE 31 AÑOS DE EDAD*, ORIUNDO DE ARROYO CABRAL PERDIÓ EL CONTROL DE SU VEHÍCULO MARCA PEUGEOT 408 , LO QUE PROVOCO EL VUELCO DEL RODADO QUEDANDO EL MISMO SOBRE LA BANQUINA. SE HACE PRESENTE BOMBEROS DE ARROYO CABRAL TRASLADÁNDOLO HACIA UNA CLÍNICA PRIVADA DE ESTA CIUDAD, DONDE A POSTERIOR EL MÉDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES.
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