Policiales de la Departamental San Martin

*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE ROBO EN FLAGRANCIA*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 15:10, SE TOMA CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE UN LLAMADO AL NÚMERO DE EMERGENCIA 101 QUE EN LA INTERCESIÓN DE LAS CALLES SALTA Y ESTADOS UNIDOS, TRES MASCULINOS HABRÍAN SORPRENDIDO A UN JOVEN Y MEDIANTE AMENAZAS SE HABRÍAN APODERARON DE ALGUNO EFECTOS PERSONALES EL MISMO (BILLETERA Y EL CELULAR), PARA LUEGO DARSE A LA FUGA HACIA BARRIO ROQUE SÁENZ PEÑA, CON LAS CARACTERÍSTICAS APORTADAS POR EL DAMNIFICADO SE IMPLEMENTO UN OPERATIVO ESPECIAL LOGRANDO EN CALLE RAMIRO SUAREZ AL 500 LA APREHENSIÓN DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 18 AÑOS DE EDAD, A QUIEN SE LE SECUESTRA ENTRE SUS PERTENENCIAS UN CELULAR CON LAS CARACTERÍSTICAS SIMILARES AL SUSTRAÍDO, EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES RAMIRO SUAREZ Y RUCCI, SE LOGRA LA APREHENSIÓN DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 13 AÑOS DE EDAD (QUIEN COINCIDÍA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL DAMNIFICADO), AMBOS APREHENDIDOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, QUIENES SON TRASLADADOS A LA SEDE POLICIAL *POR SUPUESTO AUTORES DE ROBO EN FLAGRANCIA* A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, CONTINUA LA INVESTIGACIÓN PARA LOGRAR LA IDENTIDAD DE LOS OTROS SUPUESTOS AUTORES.
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