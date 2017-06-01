Policiales de la Departamental San Martín

VESPERTINO 31/05/2017
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES *
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 12:00 EN CALLE GARAY Y SAAVEDRA, POR CAUSAS QUE SE TRATA DE ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISION ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ, CONDUCIDO POR DEBORA COLOMBO DE 25 AÑOS Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ QUE SE DIO A LA FUGA, LA PRIMERA FUE TRASLADADA POR LA UNIDAD DE BOMBEROS HASTA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE INFORMA EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES.-
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*APREHENSION P.S.A. DE HURTO*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 16:50 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DESDE A.M.BAS Y URUGUAY PROCEDE AL TRASLADO DE UN HOMBRE DE 33 AÑOS DE EDAD, QUIEN MOMENTOS ANTES HABIA SUSTRAIDO UNA SOLDADORA MARCA GAMMA DE LA CAJA DE UNA CAMIONETA TOYOTA HILUX, QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADA FRENTE A UN DOMICILIO UBICADO EN ARTURO M. BAS AL 900. SE PROCEDE AL SECUESTRO DE LA SOLDADORA, Y TRASLADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE HURTO EN FLAGRANCIA.-
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