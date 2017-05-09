Policiales de la Departamental San Martín

MARTES 09/05/2017 - VESPERTINO
*VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 05:30, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DESDE CALLE TUCUMÁN AL 700, PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE TRES PERSONAS DE SEXO MASCULINO DE 25, 31 Y 38 AÑOS DE EDAD, TODOS CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA QUIENES MOMENTOS ANTES INGRESARON EN EL INTERIOR DE UNA VIVIENDA EN ALQUILER CITO EN CALLE MARIANO MORENO AL 300, TESTIGOS DEL LUGAR OBSERVARON ESTA ACCIÓN Y DIERON AVISO DE INMEDIATO AL NÚMERO DE EMERGENCIA 101 Y CON LAS CARACTERÍSTICAS APORTADAS SE LOGRO LA APREHENSIÓN DE ESTAS PERSONAS QUIENES FUERON TRASLADADOS A LA SEDE POLICIAL POR SUPUESTOS AUTORES DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
*VILLA MARIA U.D.R.G. SAN MARTIN*
*APREHENSION POR ENCUBRIMIENTO*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 15:30 SE TOMA CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL NUMERO DE EMERGENCIA 101 QUE EN UN DESCAMPADO UBICADO SOBRE CALLE PASO DE LOS ANDES ENTRE LAS CALLES 30 DE JUNIO Y PROLONGACIÓN BV. ALVEAR, HABRÍA DOS PERSONAS EN ACTITUD SOSPECHOSA, CON LA PREMURA DEL CASO SE COMISIONA A PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA, QUIENES AL LLEGAR A LA LUGAR VISUALIZA A DOS PERSONAL EMPRENDER SU FUGA UNO A BORDO DE UNA BICICLETA Y EL OTRO A PIE, SIN LOGRAR SU COMETIDO FUERON APREHENDIDOS RÁPIDAMENTE POR EL PERSONAL, QUIENES IDENTIFICARON A DOS MENORES DE 15 Y 16 AÑOS DE EDAD AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, A QUIENES SE LE SECUESTRA ENTRE SUS PERTENENCIAS HERRAMIENTAS DE MANO. ENTRE LOS PASTIZALES SE OBSERVO UNA MOTOCICLETA MARCA YAHAMA MODELO FZ DE COLOR NEGRA SIN DOMINIO COLOCADO, POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL TRASLADO DE LOS MISMOS POR SUPUESTO AUTORES DE ENCUBRIMIENTO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE COMO ASÍ TAMBIÉN EL SECUESTRO DE LA MOTOCICLETA Y LAS HERRAMIENTAS.-
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