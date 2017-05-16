Policiales de la Departamental San Martín

*MARTES 16/05/2017 – MATUTINO*
*VILLA MARIA U.R.D.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 22:30 SOBRE CALLE TUCUMÁN AL Nº 1056, POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISIÓN ENTRE UN VEHÍCULO MARCA FORD KA CONDUCIDO POR LA *ABACÁ MARIEL DEL VALLE* DE 59 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG CONDUCIDA POR *RODRIGO DEL AMA* DE 26 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADO DE *DANIELA LUCERO* DE 24 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA LA SRTA. LUCERO FUE TRASLADADA AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA NUEVA U.R.D.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 23:30 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES GENERAL PAZ Y BS AS, POR CAUSAS A ESTABLECER LA SRTA. *AZUCENA VERTELLO* DE 19 AÑOS DE EDAD, EN ESTA LOCALIDAD PERDIÓ EL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA MARCA KELLER 110CC, EN LA QUE SE CONDUCÍA IMPACTANDO CONTRA UN VEHÍCULO VOLKSWAGEN GOL, QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADO EN EL LUGAR, EN CONSECUENCIA LA SRTA. VERTELLO FUE TRASLADADA AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
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