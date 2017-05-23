Policiales de la Departamental San Martin

VESPERTINO
VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN
SECUESTRO DE ELEMENTOS
PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA QUE MIENTRAS REALIZABAN UN CONTROL DE RUTINA EN UN SITIO BALDÍO UBICADO EN CALLE LOS ABEDULES Y LOS CEIBALES SE PROCEDE AL SECUESTRO DE UNA GARRAFA DE 15 KG, UN APARATO DE DIRECTV EN CAJA, UN APARATO DE TDA SATELITAL EN BOLSA CON SUS CABLES CORRESPONDIENTE, DOS CAJONES DE CERVEZA, TODOS ESTOS ELEMENTOS SE ENCONTRABAN EN ESTADO DE ABANDONO. SE PRACTICAN LAS AVERIGUACIONES PERTINENTES A LOS FINES DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LOS MISMOS.
LUCA – U.R.D.G. SAN MARTIN
VUELCO DE CAMION
ES SOLICITADA LA PRESENCIA POLICIAL SOBRE RUTA NACIONAL Nº 158, A LA ALTURA DEL KM 181, DONDE POR CAUSAS A ESTABLECER EL CONDUCTOR DE UN CAMIÓN MARCA IVECO, DE COLOR BLANCO, PERTENECIENTE A LA EMPRESA COTAGRO COOPERATIVA AGROPECUARIA LIMITADA, IDENTIFICADO COMO ARIAS JUAN CEFERINO DE 48 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE GRAL CABRERA, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR LA SRA. LILIANA MALI DE 48, TAMBIEN CON DOMICILIO EN ESA LOCALIDAD Y UNA MENOR DE 9, SUFRE REVENTÓN DE LA RUEDA DERECHA TRASERA, VOLCANDO AL COSTADO DE LA CARPETA ALFATICA. DICHO CAMION VENIA CARGADO CON CAJONES DE VERDURAS. COMO CONSECUENCIA DE ELLO, TODOS LOS OCUPANTES DEL RODADO DE GRAN PORTE SON TRSALADADOS Y ASISTIDOS EN EL DISPENSARIO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO CABRAL, DONDE EL MEDICO DE GUARDIA DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES EN CADA CASO.
VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRANSITO
EN BV. ESPAÑA Y BV. VELEZ SARSFIELD, POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONAN UN VEHICULO MARCA FIAT SIENA, CONDUCIDO POR GRIBAUDO CARLOS DE 66 AÑOS, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR SU ESPOSA LA SRA. BIANO ESTELA MARIS DE 61, AMBOS DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA Y UN AUTOMOVIL MARCA RENAULT CLIO, GUIADO POR EL JOVEN BOSA JOEL DE 25 AÑOS, EL CUAL IBA ACOMPAÑADO POR LA SRA. LUISA RODRIGUEZ DE 48, MONTE ROMINA DE 18, Y CISNEROS ANALIA DE 36, TODOS DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD. LAS JOVENES MONTE Y CISNEROS SON TRASLADADAS AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DEBIDO A LAS LESIONES RECIBIDAS, EN DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICO LESIONES LEVES EN CADA CASO.
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