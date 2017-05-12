Policiales de la Departamental San Martín

*VIERNES 12/05/2017 – MATUTINO*
*VILLA MARIA – U.R.D.GRAL. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 20:30 EN LA INTERSECCIÓN DE AVDA. HIPÓLITO IRIGOYEN Y CALLE TUCUMÁN, POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISION ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO TRIP, CONDUCIDA POR *RIMOLDI FACUNDO*, DE 19 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE VILLA MARIA Y UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT 206, CONDUCIDO POR*CAROLINA ROCHA*, DE 43 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA, EN CONSECUENCIA EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA NUEVA – U.R.D. GRAL SAN MARTIN*
*TRASLADO POR ROBO EN FLAGRANCIA, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES LEVES*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 00:10, SE TOMA CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL NÚMERO DE EMERGENCIA 101 QUE EN CALLE CARCANO AL 600 UN VECINO OBSERVA A UN SUJETO SALIR DEL INTERIOR DE SU DOMICILIO CON UN SECARROPA, ADEMÁS DE CONSTATAR QUE HABRÍA VIOLENTADO LAS REJAS DE UNA DE LAS VENTANAS DE LA VIVIENDA PARA PODER INGRESAR, CON LA PREMURA DEL CASO Y LA CARACTERÍSTICAS APORTADAS POR EL TESTIGO, SE IMPLEMENTÓ UN OPERATIVO ESPECIAL LOGRANDO EN CALLE FIGUEROA ALCORTA AL 70 DIVISAR AL SUJETO QUIEN LLEVABA EL ELEMENTO ANTES MENCIONADO, AL INTERCEPTARLO ESTE MASCULINO COMENZÓ A FORCEJEAR CON EL PERSONAL POLICIAL A QUIEN PRODUJO LESIONES DE CARÁCTER LEVES, ASÍ MISMO SE LOGRÓ REDUCIR AL MISMO SIENDO UN MASCULINO DE 22 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA QUIEN FUE TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DE *ROBO EN FLAGRANCIA, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES LEVES*, A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE SECUESTRANDO EN SU PODER EL ELEMENTOS SUSTRAÍDO.-
*VILLA MARIA – U.R.D.GRAL. SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 03:45 PERSONAL AFECTADO AL SERVICIO ADICIONAL DE UN BOLICHE BAILABLE UBICADO EN NACIONES UNIDAS Y BRUNO CEBALLOS PROCEDIO AL APREHENSIÓN DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 39 AÑOS DE EDAD LA LOCALIDAD DE CARCARAÑA POR *DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD* QUIEN MOMENTOS ANTE GENERO ESCÁNDALO Y DISTURBIOS EN EL INGRESO AL LUGAR INSULTANDO AL PERSONAL POLICIAL E INTENTO AGREDIRLO CON GOLPES DE PUÑO Y SIN LOGRAR SU COMETIDO FUE APREHENDIDO POR EL PERSONAL POLICIAL, SIENDO TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
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