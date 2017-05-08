Policiales de la Departamental San Martín

*LUNES 08/05/2017 – MATUTINO*
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 17:55 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES A. M. BAS Y LAGO ARGENTINOS, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONO UN AUTOMÓVIL MARCA FIAT 128, CONDUCIDO POR *FUENTES JORGE* DE 26 AÑOS DE EDAD, Y UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO 110CC, CONDUCIDA POR *PEDROZO JULIO ORLANDO* DE 18 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVE.-
*VILLA NUEVA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*TRASLADO POR VIOLACIÓN DE DOMICILIO, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, DAÑO CALIFICADO.-*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 19:40 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA E INVESTIGACIONES DE ESTA LOCALIDAD DESDE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MODESTO MORENO Y DEÁN FUNES PROCEDIÓ AL TRASLADO DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 32 AÑOS DE EDAD POR *VIOLACIÓN DE DOMICILIO, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, DAÑO CALIFICADO* QUIEN MOMENTOS ANTES AL QUERER SER CONTROLADO POR PERSONAL POLICIAL ESTE SIN NINGUNA RAZÓN APARENTE EMPRENDE SU FUGA E INGRESA A UN DOMICILIO DEL LUGAR Y ALCANZANDO EL TECHO DE LA VIVIENDA ESTE COMENZÓ A ARROJAR ELEMENTOS CONTUNDENTES (PIEDRAS) PRODUCIENDO UN DAÑO SOBRE EL MÓVIL IDENTIFICABLE, LOGRANDO LA APREHENSIÓN DE ESTE MASCULINO QUIEN SE RESISTÍA ARROJANDO GOLPES DE PUÑO CONTRA EL PERSONAL SE PUDO CONSTATAR POR SISTEMA POLICIAL QUE EL MISMO REGISTRABA UN PEDIDO DE DETENCIÓN VIGENTE SOLICITADO POR MAGISTRADO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA, SIENDO TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
*ARROYO ALGODÓN – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 21:50 SOBRE RUTA NACIONAL N° 158, KM 128, SENTIDO A. ALGODÓN - LA PLAYOSA, POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONO UN CAMIÓN MERCEDES BENZ 172, CONDUCIDO POR *DENTE CRISTIAN ALBERTO* DE 31 AÑOS DE EDAD*, DOMICILIADO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, UN AUTOMÓVIL FORD FIESTA, CONDUCIDO POR *PERALTA PAULO LUIS* DE 68 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADO DE *GERBAUDO VICTOR JOSE* DE 57 AÑOS DE EDAD, AMBOS DOMICILIADOS EN LA LOCALIDAD DE LAS VARILLAS Y UN FORD FOCUS, CONDUCIDO POR *ESCOBEDO OLGA CAROLINA* DE 32 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADA EN LA LOCALIDAD DE POZO DEL MOLLE, EN CONSECUENCIA LA SRA. ESCOBEDO FUE TRASLADADA AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
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