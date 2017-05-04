Policiales de la Departamental San Martín

Vespertino-04/05/2017
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 07:40 EN CALLE LISANDRO DE LA TORRE AL 70 DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATA DE ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISION ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA XR 150 DE COLOR GRIS Y NEGRA, CONDUCIDO POR *MARIA SOLEDAD ROMERO DE 32 AÑOS* Y UN VEHICULO FIAT PALIO DE COLOR GRIS , CONDUCIDO POR *GOMENSORO EVER MARTIN DE 36 AÑOS* , LA MUJER FUE TRASLADADA POR LA UNIDAD DE BOMBEROS HASTA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE INFORMA EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES.-
*VILLA MARIA*
*CAIDA DE MOTOCICLETA LESIONES A PRECISAR *
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 11:00 EN SAN JUAN 1364 DONDE SE PRODUJO LA CAIDA DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA XR 125 DE COLOR BLANCA, QUE ERA CONDUCIDO POR *RUBEN OSVALDO GRIEGO DE 63 AÑOS , QUIEN PERDIO EL CONTROL DEL RODADO CAYENDO A LA CARPETA ASFALTICA, EL MISMO FUE TRASLADADO POR LA UNIDAD DE BOMBEROS HASTA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE INFORMA EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES A CONFIRMAR.
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES.-*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 12.05, EN CALLE SAN JUAN AL 1000 POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISION ENTRE UN AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET PRISMA DE COLOR GRIS, CONDUCIDO POR *CABRERA RUTH DE 53* ANOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE COLOR NEGRO, CONDUCIDO POR LA SRA *CABRERA EUGENIA DE 28 ANOS* DE EDAD, LA CUAL IBA ACONPANADA POR SU HIJO MENOR DE EDAD, QUIENES FUERON TRASLADADOS POR UNIDAD DE BOMBEROS HACIA HOSPITAL PASTEUR. A POSTERIOR MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES.-
VILLA MARIA
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES.-
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 12.20, EN CALLE GUANACACHE Y ACONCAGUA, LUGAR DONDE POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN 110 DE COLOR NEGRO, LA CUAL ES CONDUCIDA POR *ALBORNOZ MONICA DE 36 AÑOS*, CONTRA UNA BICICLETA, CONDUCIDA POR *LUCIANA VIDELA DE 36 AÑOS *DE EDAD, A QUIEN PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS PROCEDIERON AL TRASLADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DESDE DONDE INFORMA MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES.-
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES*
EN LA FECHA EN CALLE SAN LUIS Y CARLOS PELLEGRINI, LUGAR DONDE POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UNA FORD F 100 DE COLOR BLANCA, CONDUCIDA POR EL SR. *OLIVA PABLO VALETIN DE 39* AÑOSDE EDAD, CONTRA UNA MOTOCICLETA MARCA BRAVA NEVADA 110CC DE COLOR AZUL, CONDUCIDA POR TISERA DENIS DE 28 AÑOS DE EDAD, SE HACE PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, QUIENES PROCEDEN AL TRASLADO DEL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DESDE DONDE INFORMA MEDICO POLICIAL DE TURNO, LESIONES GRAVES (FRACTURA DE MUÑECA DERECHA, FRACTURA DE PIEZA DENTARIA, TRAUMATISMO DE CRANEO ENCEFALICO GRAVE, CON HEMATOMA FRONTAL). QUEDANDO EN TERAPIA INTENSIVA DE DICHO NOSOCOMIO, PARA SER TRASLADADO HACIA UNA CLINICA PRIVADA DE ESTA CIUDAD.
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES A PRECISAR*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 15.10 EN BV. SARMIENTO Y PASTEUR POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONARON UN AUTOMOVIL MARCA RENAULT DUSTER DE COLOR NEGRO, CONDUCIDO POR* ROSSO ALBERTO DE 61 AÑOS* DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA TORNADO DE COLOR NEGRO, CONDUCIDO POR *CHERUBINI FRANCO DE 19 AÑOS* DE EDAD, QUIEN RESULTO TRASLADADO POR UNIDAD DE BOMBEROS HACIA HOSPITAL PASTEUR. A POSTERIOR INFORMA MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES A PRECISAR.
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