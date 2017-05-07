Policiales de la Departamental San Martín

*SABADO 06/05/2017 – VESPERTINO*
*VILLA MARIA, U.R.D. GRAL SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DIA DE LA FECA SIENDO LA HORA 12:15 EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES RAWSON Y ALEM POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONO UN AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN GOL TRENT, CONDUCIDO POR EL *ACEVEDO PABLO* DE 20 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA MONDIAL, CONDUCIDA POR *LUIS SANDI* DE 29 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR *BRAIAN SORIA* DE 21 AÑOS DE EDAD, AMBOS DOMICILIADO EN ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA AMBOS, EN CONSECUCNIA LOS OCUPANTES DEL RODADO MENOR FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DONDE A POSTEIROR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
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