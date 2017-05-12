Policiales de la Departamental San Martín

VESPERTINO 12/05/2017
*VILLA MARIA U.R.D S.MARTIN *
*APREHENSION P.S.A ROBO*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 10:50 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA ES ENTREVISTADO POR UN HOMBRE DE 55 AÑOS DE EDAD, QUIEN LE MANIFIESTA QUE MINUTOS ANTES OBSERVO EN EL INTERIOR DEL PATIO DE SU VIVIENDA UN JOVEN FORZANDO UNA PUERTA Y LLEVANDOSE UNA CUBIERTA DE AUTO Y UNA BOMBA CENTRIFUGA, CON LAS CARACTERISTICAS APORTADAS POR EL DAMNIFICADO SE REALIZA OPERATIVO CERROJO EN PROCURA DE DAR CON EL SUPUESTO AUTOR, MINUTOS MAS TARDE EN CALLE MAFALDA GILLI Y SAN JUAN, SE LOGRA LA APREHENSION DE UN MENOR DE 17 AÑOS COINCIDENTE CON LOS DATOS APORTADOS POR EL DAMNIFICADO, POR LO QUE ES TRASLADADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DE ROBO. PROCEDIENTO AL SECUESTRO DE ELEMENTOS ANTES MENCIONADOS. TOMA INTERVENCION FISCALIA II TURNO. DRA. OYOLA.
*VILLA MARIA – U.R.D.GRAL. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 12:05, POR CAUSAS A ESTABLECER EN CALLE LAS HERAS Y PIO CEBALLOS COLISIONA UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT 307 DE COLOR GRIS, EL CUAL ERA CONDUCIDO POR EL SEÑOR GIULIANI DANIEL EDUARDO DE 58 AÑOS Y LA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE DE COLOR AZUL, LA CUAL ERA CONDUCIDA POR UN MENOR DE 17 AÑOS, EN EL LUGAR SE HACE PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Y TRASLADAN AL JOVEN HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, A POSTERIOR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES.
*VILLA NUEVA – U.R.D.GRAL. SAN MARTIN*
* ALLANAMIENTO CON DETENCIÓN POR AMENAZAS*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 14:30 hs. PERSONAL DE LA COMISARÍA DE VILLA NUEVA REALIZA ALLANAMIENTO EN CALLE ALEM AL 700, ORDENADO POR EL JUEZ DE PAZ DE ESTA CIUDAD Y PROCEDE A LA DETENCIÓN DE UNA MUJER DE 24 AÑOS DE EDAD, Y AL SECUESTRO DE UNA CUCHILLA TIPO DE CARNICERO, POR ASI HABERLO DISPUESTO LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE 2° TURNO, SEC. OYOLA. RESULTANDO DAMNIFICADA UNA JOVEN DE 19 AÑOS ORIUNDA DE ESA CIUDAD.-
*VILLA MARIA – U.R.D.GRAL. SAN MARTIN*
*SECUESTRO DE MOTOCICLETA CON PEDIDO*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 14:55 PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN CALLE INT. PORETTI AL 1200 DONDE PROCEDE AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA MARCA MONDIAL MODELO DAX, DE COLOR ROJA, LA MISMA POSEE PEDIDO DE SECUESTRO POR ROBO Y LA ACTUAL PROPIETARIA MANIFESTO HABERLA COMPRADO EN LA PAGINA DE INTERNET FACEBOOK TRATO ECHO VILLA MARIA.
*VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN*
*MUERTE ETILOGIA DUDOSA*
EN LA FECHA SIENDO LAS 15:15 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA SE CONSTITUYE EN EL BARRIO PORTAL DEL SOL CALLE NO IDENTIFICADA AL COSTADO DE UNA LAGUNA (CONOCIDA COMO LA LAGUNA DE GENOVESE LUGAR ESTE EN EL QUE A PARTE DE DICHA LAGUNA ES UTILIZADA COMO BASURAL) EN DONDE SE ENTREVISTA CON UN JOVEN DE 22 AÑOS, QUIEN SE ENCONTRABA JUNTO A SU ESPOSA Y QUIENES MANIFIESTAN QUE EN MOMENTOS QUE SE ENCONTRABAN URGANDO LA BASURA, ES QUE OBSERVAN LAS EXTREMIDADES INFERIORES DE LO QUE SERIA UN CUERPO QUE SE ENCONTRABA TAPADO CON UN ASIENTO QUE PERTENECERIA A UN VEHICULO. PERSONAL POLICIAL CONSTATA QUE EL CUERPO SE ENCONTRABA SIN SIGNOS VITALES Y SE TRATARIA DE UN MASCULINO. INTERVIENE FISCALIA DE TURNO DRA. OYOLA.
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