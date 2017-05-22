Policiales de la Departamental San Martin

*VILLA MARIA U.R.D.S.MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 10:10, EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES BUENOS AIRES Y VIAMONTE, POR CAUSAS A ESTABLECER, SE PRODUJO UNA COLISION ENTRE UN AUTOMOVIL CHEVROLET CORSA CONDUCIDO POR EL SR. *MONTE IVAN DE 39 AÑOS DE EDAD*, QUIEN ERA ACOMPAÑADO POR *VILLAGRA VALERIA DE 36 AÑOS DE EDAD*, AMBOS ORIUNDOS DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYOSA, Y UNA MOTOCICLETA HONDA BIZ GUIADA POR LA SRA *PAUTASSO CECILIA*, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE VILLA MARIA. EN CONSECUENCIA LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, Y A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN*
*APREHENDIDOS POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD Y SECUESTRO DE UN INHIBIDOR*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 12:15, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA, DESDE BV. CARCANO AL 200 PROCEDIO A LA APREHENSION DE TRES HOMBRES DE 30, 35 Y 42 AÑOS ORIUNDOS DE LA CIUDAD DE CORDOBA, QUIENES MOMENTOS ANTES Y ANTE LA VOZ DE ALTO DE PERSONAL POLICIAL SE DIERON A LA FUGA A BORDO DE UN AUTOMOVIL VOLKSWAGEN GOL. POR LO CUAL SE IMPLEMENTÓ UN OPERATIVO ESPECIAL, LOGRANDO INTERCEPTARLOS EN EL LUGAR ANTES MENCIONADO. SE SECUESTRA EN SU PODER UNA RADIO INHIBIDORA Y TRES TELEFONOS CELULARES, POR LO QUE FUERON TRASLADADOS HACIA LA DEPENDENCIA POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
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