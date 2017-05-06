Policiales de la Departamental San Martín

SABADO 06/05/2017 – MATUTINO
*VILLA NUEVA– U.R.D.G. SAN MARTIN*
* TRASLADO POR HURTO EN FLAGRANCIA *
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 20:50 PERSONAL AFECTADO AL SERVICIO ADICIONAL DE UN LOCAL COMERCIAL DEL RUBRO SUPERMERCADO, UBICADO A METROS DEL PUENTE JUAN BAUTISTA ALVERDI PROCEDIÓ AL TRASLADO DE TRES PERSONAS DE SEXO MASCULINO DOS (02) DE 18 Y UNO (01) DE 17 AÑOS DE EDAD TODOS DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA, POR HURTO EN FLAGRANCIA, QUIEN MOMENTOS ANTES FUERON CAPTADOS POR EL CIRCUITO DE SEGURIDAD (CÁMARAS) APODERANDOSE ILEGÍTIMAMENTE DE MERCADERÍAS VARIAS, LAS QUE GUARDABAN ENTRE SUS ROPAS, POR LO QUE FUERON TRASLADADOS A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
VILLA MARIA– U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO *
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 21:20 EN LA INTERSECCION DE BV. ARGENTINO Y CALLE DEAN FUNES, POR CAUSAS A ESTABLECER LA SRA. *CANTON MARIA INES* DE 43 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PERDIO EL CONTROL DE LA MOTOCICLETA GILERA SMASH, EN LA QUE SE CONDUCÍA, CAYENDO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA, EN CONSECUENCIA FUE TRASLADADA AL EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA– U.R.D.G. SAN MARTIN*
* INCENDIO *
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 00:10 SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EN UN GALPÓN UBICADO SOBRE RUTA NACIONAL Nº 9 KM 450 (APROXIMADAMENTE) SE HABRÍA PRODUCIDO UN INCENDIO, HACIÉNDOSE PRESENTE EN EL LUGAR TRES DOTACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS QUIENES SOFOCARON EL FOCO ÍGNEO SOLO SE REGISTRARON DAÑOS MATERIALES.-
*VILLA NUEVA– U.R.D.G. SAN MARTIN*
* ACCIDENTE DE TRANSITO FATAL *
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 01:15, SE TOMA CONOCIMIENTO QUE SOBRE RUTA PROVINCIAL Nº 2 SENTIDO VILLA NUEVA - RUTA NACIONAL Nº 158, POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA VOLKSWAGEN SURAN CONDUCIDO POR UN PERSONA SEXO MASCULINO DE 51 AÑOS DE EDAD QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR OTRA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 44 AÑOS DE EDAD AMBOS CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA, Y UN CAMIÓN MARCA MERCEDES BENZ 1620 CON ACOPLADO (CARGADO CON MAÍZ), CONDUCIDO POR UNA PERSONA SE SEXO MASCULINO DE 55 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE TANCACHA, EN CONSECUENCIA EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FALLECIÓ EN EL LUGAR MIENTRAS QUE SU ACOMPÁÑATE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
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