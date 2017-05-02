Policiales de la Departamental San Martín

Vespertino-02/05/2017
*VILLA MARIA- U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 18:20 EN AV. SABATTINI Y CATAMARCA DONDE POR CAUSA A ESTABLECER COLISIONAN UN AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET CORSA DE COLOR BLANCO, DE LA EMPRESA DE REMISES RADIO TAXIS, INTERNO 234, CONDUCIDO POR QUINTEROS DIEGO ANDRES DE 39 AÑOS, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA ELITE DE COLOR GRIS, CONDUCIDA POR RAMOS SILVIA DE 22 AÑOS, ACOMPAÑADA POR UNA MENOR DE 14 AÑOS, SE HACE PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LOS QUE TRASLADAN HACIA A LAS OCUPANTES DE RODADO MENOR, A POSTERIOR INFORMA MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES.
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