domingo, 14 de mayo de 2017

Policiales de la Departamental San Martín

vespertino  14/05/17

*TICINO U.R.D.S.MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO  LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 18:00 EN CALLE   PJE. PTE. R ALFONSIN E  INT. R. STOLL SE PRODUCE UNA COLISION  ENTRE UNA MOTOCICLETA  MARCA IMSI 110 CC, COLOR ROJA, CONDUCIDA POR, UNA MENOR DE 14 AÑOS, ACOMPAÑADA DE OTRA MENOR DE 14 AÑOS, CONTRA UN POSTE DE LINEA TELEFONICA, POR LO QUE SE PRODUCE AL TRASLADO DE LAS MISMAS AL DISPENSARIO MUNICIPAL, SE HACE PRESENTE EN EL LUGAR BOMBEROS  VOLUNTARIO A CARGO DEL SR. CLAUDIO RODRIGUEZ INF. MEDICO DR. MONTICELLI QUIEN DIAGNOSTICA LESIONES LEVES.
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