Policiales de la Departamental San Martín

vespertino 14/05/17
*TICINO U.R.D.S.MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 18:00 EN CALLE PJE. PTE. R ALFONSIN E INT. R. STOLL SE PRODUCE UNA COLISION ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA IMSI 110 CC, COLOR ROJA, CONDUCIDA POR, UNA MENOR DE 14 AÑOS, ACOMPAÑADA DE OTRA MENOR DE 14 AÑOS, CONTRA UN POSTE DE LINEA TELEFONICA, POR LO QUE SE PRODUCE AL TRASLADO DE LAS MISMAS AL DISPENSARIO MUNICIPAL, SE HACE PRESENTE EN EL LUGAR BOMBEROS VOLUNTARIO A CARGO DEL SR. CLAUDIO RODRIGUEZ INF. MEDICO DR. MONTICELLI QUIEN DIAGNOSTICA LESIONES LEVES.
*TICINO U.R.D.S.MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 18:00 EN CALLE PJE. PTE. R ALFONSIN E INT. R. STOLL SE PRODUCE UNA COLISION ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA IMSI 110 CC, COLOR ROJA, CONDUCIDA POR, UNA MENOR DE 14 AÑOS, ACOMPAÑADA DE OTRA MENOR DE 14 AÑOS, CONTRA UN POSTE DE LINEA TELEFONICA, POR LO QUE SE PRODUCE AL TRASLADO DE LAS MISMAS AL DISPENSARIO MUNICIPAL, SE HACE PRESENTE EN EL LUGAR BOMBEROS VOLUNTARIO A CARGO DEL SR. CLAUDIO RODRIGUEZ INF. MEDICO DR. MONTICELLI QUIEN DIAGNOSTICA LESIONES LEVES.
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