Policiales de la Departamental San Martín

VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN
HURTO Y RECUPERO DE ACOPLADO
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 06:50 SE TOMA CONOCIMIENTO DE UN HECHO DELICTUOSO EN UNA ESTACION DE SERVICIOS UBICADA SOBRE RUTA NACIONAL Nº 9 A LA ALTURA DEL KM 557. EN EL LUGAR SE ENTREVISTA CON MACHADO MANUEL DE 23 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE CINTRA, QUIEN MANIFESTO QUE EN HORAS DE LA NOCHE DEJO UN ACOPLADO CARGADO (CON SOJA), Y AL REGRESAR EN HORAS DE LA MAÑANA CONSTATO QUE EL MISMO YA NO ESTABA EN ESE LUGAR, A RAIZ DEL HECHO CONSTATADO SE IMPLEMENTA UN OPERATIVO ESPECIAL, SIENDO LA HORA 12:45 PERSONAL DE LA PATRULLA RURAL VILLA MARIA A UNOS 3 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SANABRIA, SOBRE UN CAMINO RURAL Y A UNOS 50 METROS DE LA RUTA PCIAL. 4, PROCEDIA AL HALLAZGO Y POSTERIOR SECUESTRO DEL ACOPLADO EN CUESTIÓN CON PARTE DE LA CARGA.-
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