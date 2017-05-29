Policiales de la Departamental San Martín

PARTE DE PRENSA MATUTINO 27-05-17
VILLA MARIA
ACCIDENTE DE TRANSITO
SIENDO LAS 11:25 HS D LA FECHA, SE TOMA CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE SALTA Y PARAJON ORTIZ, DONDE POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONARON UN VEHÍCULO MARCA FIAT SIENA (INT. 279 DE LOS RADIO TAXI), CONDUCIDO POR BERGERO ALBERTO ISAAC DE 60 AÑOS, EL CUAL LLEVABA COMO PASAJERA A LA SRA. OLGA VELIZ DE 77 AÑOS, AMBOS DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD, Y UN VEHÍCULO MARCA FIAT PALIO, GUIADO POR PRADO MARIO DE 52 AÑOS, TAMBIEN DE ESTE MEDIO, EL CUAL IBA ACOMPAÑADO POR SU MADRE LA SRA. CABRERA MARIA EVA DE 70. COMO CONSECUENCIA DE LA COLISION, EL REMIS ANTES MENCIONADO IMPACTA CONTRA UN TEJIDO PERIMETRAL DE UNA VIVIENDA UBICADA EN EL LUGAR, TUMBANDO DOS POSTES DE CEMENTO. LA SRA. VELIZ (PASAJERA DEL REMIS) FUE TRASLADADA A LA CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ESTA CIUDAD DONDE TODAVIA SE ESTAN EVALUANDO LAS LESIONES RECIBIDAS POR PARTE DEL MEDICO POLICIAL DE TURNO.
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