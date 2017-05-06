Policiales de la Departamental San Martín

Vespertino-05/05/2017
*DETENCIÓN POR ENCUBRIMIENTO AGRAVADO*
*VILLA MARÍA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 07:45 EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN POR EL HOMICIDIO DE TAMARA CÓRDOBA, ORDENADO POR EL JUZGADO DE CONTROL, SE REALIZA ALLANAMIENTO EN LA VIVIENDA DE CALLE LACAR AL 500 DE ESTA CIUDAD, Y SE HACE EFECTIVA LA DETENCIÓN DE UN HOMBRE DE 21 AÑOS DE EDAD POR SUPUESTO AUTOR DE ENCUBRIMIENTO CALIFICADO, POR ASI HABERLO DISPUESTO EL SR. FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE TERCER TURNO, SEC. AGUILAR. ASIMISMO, POR ASI HABERLO DISPUESTO EL MAGISTRADO CITADO, SE PROCEDE AL SECUESTRO DEL AUTOMÓVIL MARCA VOLKSWAGEN GOL TREND, DE COLOR ROJO, Y DE TRES TELÉFONOS CELULARES.
*TIO PUJIO– U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ROBO CALIFICADO*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 12:15 SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EN RUTA NAC. Nº 9, KM 568, TRES PERSONAS CON EL ROSTRO CUBIERTO Y CON ARMAS DE FUEGO REDUCEN A UN MATRIMONIO DE 57 AÑOS AMBOS Y LE SUSTRAEN DINERO EN EFECTIVO A PRECISAR Y DOCUMENTACION VARIAS PARA LUEGO DARSE A LA FUGA. PERSONAL POLICIAL REALIZA UN OPERATIVO CERROJO POR LAS INMEDIACIONES CON RESULTADO NEGATIVO.
*TIO PUJIO-U.R.D.G.SAN MARTIN*
*SECUESTRO DE MAQUINARIA AGRICOLA*
EN LA TARDE DE HOY EN CIRCUNSTANCIA QUE SE ENCONTRABA PERSONAL POLICIAL ABOCADO EN LA BUSQUEDA DE LOS AUTORES DEL ROBO, ES QUE EN EL INTERIOR DE UN GALPON COLINDANTE AL HECHO DE ROBO EN TIO PUJIO, SE OBSERVA UNA MAQUINA TIPO PALA MECANICA DE COLOR AMARILLO MARCA "NEW HOLLAND", QUE AL CONTROLARLA POR EL SISTEMA POLICIAL LA MISMA ARROJA PEDIDO DE SECUESTRO POR ROBO SOLICITADO POR POLICIA FEDERAL. PROCEDIENDOSE AL SECUESTRO DE LA MISMA.
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