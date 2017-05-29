Policiales de la Departamental San Martin

*PARTE DE PRENSA MATUTINO *
*29-05-2017*
VILLA MARIA -U.R.D.G. SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES
SIENDO LA HORA 15:00 DE LA FECHA, POR CAUSAS A ESTABLECER, EN PASTEUR Y MENDOZA SE PRODUJO LA COLISION ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA MONDIAL DAX, CONDUCIDA POR TORRES MONICA DE 19 AÑOS Y UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 50 CC QUE SE DIO A LA FUGA. LA SRA. TORRES FUE TRASLADADA HASTA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES LEVES.
VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES
EN LA FECHA, SIENDO LA HORA 15:05, EN CALLE ENTRE RIOS AL 1200, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO TRIP, GUIADA POR CLAUDIA DANIELA RUEDA DE 36 AÑOS, QUIEN IBA ACOMPAÑADA POR EVELYN TURCO DE 19 (EMBARAZADA DE 4 MESES), AMBAS DOMICILIADAS EN ESTA CIUDAD, UN VEHICULO MARCA VW BORA, CONDUCIDO POR CORNAGLIA SOSA MARIA MAGDALENA DE 29 AÑOS, TAMBIEN DE ESTA CIUDAD, UN VEHICULO CHEVROLET AVEO (ESTACIONADO), DE PROPIEDAD DEL SR. RIGHI EUGENIO DE 54. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO, LAS OCUPANTES DEL RODADO MENOR FUERON TRASLADADAS HASTA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE INFORMA EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES
SIENDO LAS 16.10 DE HOY, EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES SAN LUIS Y CARLOS PELLEGRINI, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, COLISIONARON UN VEHICULO MARCA FIAT MODELO SIENA, DE LA EMPRESA RADIO TAXI INTERNO 079, CONDUCIDO POR EL SR. EZEQUIEL CEDRON DE 32 AÑOS DE EDAD, Y UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO, MODELO TRIP, GUIADO POR UN MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR OTRO MENOR DE 16, TODOS DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD. A RAIZ DE ELLO, LOS MENORES DEL RODADO MENOR FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE EL DE 16 SUFRIO LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA EXPUESTA DE TIBIA Y PERONE Y FEMUR DE PIERNA IZQUIERDA), MIENTRAS QUE EL JOVEN CONDUCTOR FUERON LEVES, SEGÚN DIAGNOSTICO DEL MEDICO POLICIAL DE TURNO.
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